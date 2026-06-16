Этот сплав идеально подходит для начинающих и семей с детьми, ведь на нашем маршруте почти нет течения. Вы освоите каякинг — не переживайте, получится у всех! — и отправитесь в медитативное путешествие.
Встретите закат, покачиваясь на мягких волнах, и высадитесь на волжских островах, чтобы погулять по нетронутым пляжам.
Встретите закат, покачиваясь на мягких волнах, и высадитесь на волжских островах, чтобы погулять по нетронутым пляжам.
Описание экскурсии
Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь. Мы всё подробно расскажем и покажем, а на протяжении всей прогулки вас будет сопровождать инструктор.
Мы доплывём до острова Кошачий — говорят, что до него доплывают даже кошки — и до острова Инопланетянин с качелями, размах которых достигает 10 метров.
Вы увидите закат во всём его великолепии — без толп и городского шума. Вода в это время суток особенно спокойная, а небо окрашивается в яркие оттенки. Это своего рода медитация — просто наблюдайте и наслаждайтесь.
Организационные детали
- Длина маршрута — 3 км
- Всё необходимое оборудование включено в стоимость: каяки, гермочехлы и спасательные жилеты
- Возраст детей — от 8 лет. Дети занимают отдельное место, но допускаются только со взрослыми
- С вами будет один из гидов-сопровождающих из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Детский от 8 до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Мы с 2015 года занимаемся сплавами, пять лет из которых — на каяках. Что мы делаем? Влюбляем в каякинг, показываем на практике, что каяки доступны всем. Дарим любителям активного отдыха новые впечатления! Каякинг — это про любовь, свободу и радость. Мы всей душой влюблены в это дело и с удовольствием научим и вас;)
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