Этот сплав идеально подходит для начинающих и семей с детьми, ведь на нашем маршруте почти нет течения. Вы освоите каякинг — не переживайте, получится у всех! — и отправитесь в медитативное путешествие. Встретите закат, покачиваясь на мягких волнах, и высадитесь на волжских островах, чтобы погулять по нетронутым пляжам.

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Описание экскурсии

Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь. Мы всё подробно расскажем и покажем, а на протяжении всей прогулки вас будет сопровождать инструктор.

Мы доплывём до острова Кошачий — говорят, что до него доплывают даже кошки — и до острова Инопланетянин с качелями, размах которых достигает 10 метров.

Вы увидите закат во всём его великолепии — без толп и городского шума. Вода в это время суток особенно спокойная, а небо окрашивается в яркие оттенки. Это своего рода медитация — просто наблюдайте и наслаждайтесь.

Организационные детали