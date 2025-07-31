Найдено 3 экскурсии в категории « Прогулки на каяках » в Казани, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Прогулки на каяках 1.5 часа Водная прогулка Прогулка на каяках в Казани «Магия утра» Отправиться в приключение на рассвете и насладиться красотой Волги Начало: На ул. Брюсова «Все необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты» Расписание: в четверг в 07:00 1500 ₽ за человека Прогулки на каяках 2 часа Водная прогулка Прогулка на каяках к пляжу Малибу Увидеть другую сторону Казани и активно провести время на воде Начало: На ул. Брюсова «Затем — снова сядем в каяки и поплывём на пляж Малибу с чистым песком и прозрачной водой» Расписание: в пятницу в 14:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:00 2000 ₽ за человека Прогулки на каяках 1.5 часа Водная прогулка Из Казани - к островам: прогулка на каяках Познакомиться с миром каякинга и насладиться красотой природы Начало: На ул. Брюсова «Все необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты» Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30 1900 ₽ за человека Другие экскурсии Казани

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