Водная прогулка
Прогулка на каяках в Казани «Магия утра»
Отправиться в приключение на рассвете и насладиться красотой Волги
Начало: На ул. Брюсова
«Все необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты»
Расписание: в четверг в 07:00
31 июл в 07:00
7 авг в 07:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на каяках к пляжу Малибу
Увидеть другую сторону Казани и активно провести время на воде
Начало: На ул. Брюсова
«Затем — снова сядем в каяки и поплывём на пляж Малибу с чистым песком и прозрачной водой»
Расписание: в пятницу в 14:30 и 16:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:00
1 авг в 14:30
2 авг в 13:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Казани - к островам: прогулка на каяках
Познакомиться с миром каякинга и насладиться красотой природы
Начало: На ул. Брюсова
«Все необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
2 авг в 10:30
3 авг в 10:30
1900 ₽ за человека
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