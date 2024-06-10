Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали:Речные прогулки проводятся на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Москва 84» и «Азимут» общей вместимостью до 155 пассажиров. Какой именно будет теплоход, можно уточнить в день проведения экскурсии. На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра. Для детей до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Время встречи у причала в 19:30 (отправление теплохода в 20:00). Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Оплата заранее в офисе продаж или онлайн.