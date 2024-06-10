Наш маршрут будет проходить по просторам Волги.
На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань в свете вечерних огней в сопровождении живой музыки. Вы узнаете город абсолютно с другой стороны.
На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань в свете вечерних огней в сопровождении живой музыки. Вы узнаете город абсолютно с другой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали:Речные прогулки проводятся на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Москва 84» и «Азимут» общей вместимостью до 155 пассажиров. Какой именно будет теплоход, можно уточнить в день проведения экскурсии. На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра. Для детей до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Время встречи у причала в 19:30 (отправление теплохода в 20:00). Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Оплата заранее в офисе продаж или онлайн.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1 700 ₽
|Пенсионеры
|1 500 ₽
|Дети 7-14 лет
|1 500 ₽
|Дети до 7 лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на прогулочный теплоход без экскурсионного обслуживания
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры по желанию)
Место начала и завершения?
Ул. Сибгата Хакима, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, онлайн или в офисе продаж:
- 1) отель «Ногай», ул. Баумана, 19 (вход с пешеходной улицы)
- 2) красный фургон "Речные прогулки по Казанке" на парковке Центра семьи "Казан" (ЗАГС ЧАША) ул. Сибгата Хакима, 4
- 3 онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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