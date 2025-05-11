Свияжск бережно хранит средневековую историю, а иногда — довольно необычным способом. Не так давно в городе появился удивительный музей, в мире таких всего три.
Здесь воссозданы элементы деревянной застройки и выставлены находки, которые много веков пролежали под землёй и уцелели.
На прогулке по городу и музею я помогу вам проследить путь Свияжска: от величия к упадку и возрождению.
Описание экскурсии
Не в каждом городе найдётся такое количество древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю, начиная от времён Казанского ханства до наших дней. Крепость, церкви и торжок • В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески XVI века.
Выделим время на посещение двух средневековых монастырей. Это Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский.
Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладьи, которые напекут при вас и для вас. Музей археологии Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3-х метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины XVI века. Подобных музеев в мире только три:.
- Берестье в Белоруссии • Морской музей Васа в Стокгольме • Татарская Слободка в Свияжске Музейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту. Вы услышите факты, о которых знают далеко не все историки. А ещё сможете оставить в музее свою «цифровую копию», которая пополнит ряды древних свияжцев на интерактивном панно. Важная информация:.
- Фрески Успенского собора и Троицкая церковь открыты для посетителей с мая по сентябрь и только в сухую погоду. Всего бывает три посещения в день по полчаса. Количество билетов ограничено.
В любое удобное для вас время!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Свияжский Успенский Монастырь
- Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Троицкая церковь
- Рождественская площадь
- Музей археологии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на территорию Свияжска (с 1 мая 2023 года): взрослый - 150 руб. /чел. льготный - 130 руб. /чел.
- Входные билеты в музей: взрослый - 600 руб. /чел. льготный - 500 руб. /чел.
- Экскурсионное обслуживание в музее археологического дерева (можно заказать и в праздничные и в выходные дни) - 2000 руб. /группа до 10-ти чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Откуда будет удобно гостю
Завершение: Где угодно будет гостю
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное для вас время!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
11 мая 2025
