Не в каждом городе найдётся такое количество древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю, начиная от времён Казанского ханства до наших дней. Крепость, церкви и торжок • В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески XVI века.

Выделим время на посещение двух средневековых монастырей. Это Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский.

Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладьи, которые напекут при вас и для вас. Музей археологии Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3-х метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины XVI века. Подобных музеев в мире только три:.

