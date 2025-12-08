За один день вы познакомитесь с двумя разными мирами: строгой красотой православного Раифского монастыря и самобытной молодой культурой финно-угорского народа мари в Йошкар-Оле. Побываете на территории Волжско-Камского заповедника и погуляете по столице Марий Эл. Вас ждёт лёгкая экскурсия без избыточных дат и фактов.
Описание экскурсии
Йошкар-Ола
- Набережная Брюгге — узнаете, почему в марийской столице появился уголок Бельгии, и увидите архитектурный ансамбль в европейском стиле
- Патриаршая площадь и часы «12 апостолов» — каждые 3 часа перед зрителями проходит представление из фигур апостолов
- Царёвококшайский кремль — познакомитесь с историей основания города и узнаете, почему самый молодой кремль России появился здесь уже в наше время
- Площадь Оболенского-Ноготкова — услышите о первом воеводе города и разберётесь, как венецианские мотивы воплотились в здании Художественной галереи
- Благовещенская башня и Благовещенский собор — величественные сооружения, формирующие архитектурный ансамбль центра
Раифский монастырь
- Собор Грузинской иконы Божией Матери — я расскажу историю чудотворной иконы, которой более 400 лет
- Троицкий собор — вы поймёте, почему этот нарядный храм славится своей акустикой, и услышите о традициях монастырского хора
- Храм Святых Отцов в Раифе и Синае убиенных — история основания монастыря и подвигов монахов, в честь которых он назван
- Источник, освящённый патриархом Алексием II, и традиции набора святой воды
- Легенда о молчащих лягушках — поведаю о том, как монахи усмирили лягушек молитвой и как учёные пытались разгадать этот феномен
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Казани
9:45 — прибытие в Йошкар-Олу, экскурсия
13:00–13:30 — обед (по желанию)
15:30 — прибытие в Раифский монастырь, экскурсия
16:30 — отправление в Казань
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla или Hyundai Solaris
- Экскурсия не подходит для детей младше 8 лет
- Предусмотрено время для обеда или перекуса (оплачивается самостоятельно)
- Указан примерный тайминг, время в поездке зависит от дорожной ситуации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 2268 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам. Влюблён в Казань
Входит в следующие категории Казани
