Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест. Я расскажу о своеобразии Казани, которое возникло благодаря единению в ней Востока и Запада. Вы узнаете историю происхождения города и разные версии настоящего возраста Казани, которой уже более 1000 лет.

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Вы узнаете о Казани: столице Казанского ханства, городе в составе Московской Руси, крупнейшем городе Российской империи и столице Татарской АССР в период советской власти. Я покажу древнейшие памятники нашего города, расскажу, как он развивался на протяжении веков до наших дней.

При желании в экскурсию можно включить кулинарный аспект — знакомство с оригинальной татарской кухней. По маршруту также расположено несколько музеев, которые мы сможем посетить.

Организационные детали

Программа экскурсии может быть самой разнообразной и зависит от ваших предпочтений.

Экскурсия — пешеходная, может быть как индивидуальной, так и для небольшой группы.

Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.

При желании я могу расширить программу и увеличить продолжительность экскурсии до 3 часов с численностью группы до 7 человек.