Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу

За что стоит полюбить Казань

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1 отзыв
Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест.

Я расскажу о своеобразии Казани, которое возникло благодаря единению в ней Востока и Запада.

Вы узнаете историю происхождения города и разные версии настоящего возраста Казани, которой уже более 1000 лет.
За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест. Я расскажу о своеобразии Казани, которое возникло благодаря единению в ней Востока и Запада. Вы узнаете историю происхождения города и разные версии настоящего возраста Казани, которой уже более 1000 лет.
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Вы узнаете о Казани: столице Казанского ханства, городе в составе Московской Руси, крупнейшем городе Российской империи и столице Татарской АССР в период советской власти. Я покажу древнейшие памятники нашего города, расскажу, как он развивался на протяжении веков до наших дней.
При желании в экскурсию можно включить кулинарный аспект — знакомство с оригинальной татарской кухней. По маршруту также расположено несколько музеев, которые мы сможем посетить.
Организационные детали
Программа экскурсии может быть самой разнообразной и зависит от ваших предпочтений.
Экскурсия — пешеходная, может быть как индивидуальной, так и для небольшой группы.
Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.
При желании я могу расширить программу и увеличить продолжительность экскурсии до 3 часов с численностью группы до 7 человек.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Услуга гида
 Что не входит
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.
  • При желании я могу расширить программу и увеличить продолжительность экскурсии до 3 часов с численностью группы до 7 человек.
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sergei
Sergei
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