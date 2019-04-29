На автобусе в группе до 49 человек вы отправитесь к двум культовым местам недалеко от Казани. Первое — остров-град Свияжск, где вы вас ждут церкви, заставшие эпоху Ивана Грозного, гармоничные пейзажи Заволжья и знакомство с ремеслами. Второе — современный пестрый Храм всех религий, где вы оцените его концепцию и архитектуру.

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Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Сказочный град познакомит вас со временем правления Ивана Грозного, который создал здесь центр православного Поволжья. Гуляя по Свияжску, вы вспомните русские сказки и рассмотрите важные памятники:

Успенский монастырь 16-18 веков, включённый в список ЮНЕСКО;

Церковь Живоначальной Троицы — деревянную постройку 16 века;

Церковь во имя Сергия Радонежского, покровителя Свияжска;

Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в неовизантийском стиле;

Рождественскую площадь и Конный двор;

Реконструкцию «Ленивый торжок», где можно познакомиться с местными умельцами-ремесленниками и купить интересные сувениры.

После вы со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, ярко-голубые купола Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Храм всех религий

Вы рассмотрите детали его причудливой архитектуры и узнаете об уникальной концепции, которая объединила 16 религий в одном месте.

Организационные детали

Входные билеты в Свияжске включены в стоимость. Вход в Храм всех религий по желанию и оплачивается дополнительно (250 ₽ с чел.).

По желанию вы можете приобрести радиогид — 100 ₽ с чел. (оплачивается только наличными)

У вас будет свободное время (30 минут для посещения Храма всех религий и 30 минут для обеда)

Как проходит экскурсия