На автобусе в группе до 49 человек вы отправитесь к двум культовым местам недалеко от Казани.
Первое — остров-град Свияжск, где вы вас ждут церкви, заставшие эпоху Ивана Грозного, гармоничные пейзажи Заволжья и знакомство с ремеслами. Второе — современный пестрый Храм всех религий, где вы оцените его концепцию и архитектуру.
Первое — остров-град Свияжск, где вы вас ждут церкви, заставшие эпоху Ивана Грозного, гармоничные пейзажи Заволжья и знакомство с ремеслами. Второе — современный пестрый Храм всех религий, где вы оцените его концепцию и архитектуру.
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск
Сказочный град познакомит вас со временем правления Ивана Грозного, который создал здесь центр православного Поволжья. Гуляя по Свияжску, вы вспомните русские сказки и рассмотрите важные памятники:
- Успенский монастырь 16-18 веков, включённый в список ЮНЕСКО;
- Церковь Живоначальной Троицы — деревянную постройку 16 века;
- Церковь во имя Сергия Радонежского, покровителя Свияжска;
- Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в неовизантийском стиле;
- Рождественскую площадь и Конный двор;
- Реконструкцию «Ленивый торжок», где можно познакомиться с местными умельцами-ремесленниками и купить интересные сувениры.
После вы со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, ярко-голубые купола Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.
Храм всех религий
Вы рассмотрите детали его причудливой архитектуры и узнаете об уникальной концепции, которая объединила 16 религий в одном месте.
Организационные детали
- Входные билеты в Свияжске включены в стоимость. Вход в Храм всех религий по желанию и оплачивается дополнительно (250 ₽ с чел.).
- По желанию вы можете приобрести радиогид — 100 ₽ с чел. (оплачивается только наличными)
- У вас будет свободное время (30 минут для посещения Храма всех религий и 30 минут для обеда)
Как проходит экскурсия
- На автобусе в группе до 49 человек
- Экскурсия начинается и заканчивается в районе Памятника компасу
- С вами будет профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 14 лет
|2400 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22710 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
В город-остров нас возила Зифа, которая так задушевно рассказывала об истории Свияжска и Татарстана! Ее рассказ звучит плавно, как песня. Прямо действительно погружаешься во времена Ивана Грозного. Много рассказала она
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Е
02.01.2019 Побывали на групповой экскурсии по Свияжску. В группе было 30 человек. За 100 рублей нам раздали наушники, что было удобно, когда отходишь от гида и все слышно. Экскурсия всего
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Т
Здравствуйте! Огромное спасибо за очень интересную, познавательную экскурсию! Прекрасный гид, отличное знание материала и его грамотное и эмоциональное преподнесение. Сплошной восторг и гордость за наших предков, сумевших создать такую красоту,
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Л
Добрый вечер. 24 апреля были на экскурсии с дочкой«Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий. Гид Людмила очень опытный,эрудированный и начитанный гид. Добирались комфортабельным автобусом. Была такая хорошая погода,что
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Н
Экскурсию вела замечательный экскурсовод Светлана. 5 часов пролетело незаметно. Чудный град Свияжск даже в холодное время необыкновенно хорош, ну а Храм всех религий просто великолепен. Светлана очень интересно преподносит материал,
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Е
Благодарим команду Трипстера, гида Резеду за отлично проведенную экскурсию в Свияжск. Несмотря на дождливую погоду и очень сильный ветер, экскурсия была очень интересная и познавательная, ни у кого даже и
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