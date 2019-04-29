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Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий

Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
На автобусе в группе до 49 человек вы отправитесь к двум культовым местам недалеко от Казани.

Первое — остров-град Свияжск, где вы вас ждут церкви, заставшие эпоху Ивана Грозного, гармоничные пейзажи Заволжья и знакомство с ремеслами. Второе — современный пестрый Храм всех религий, где вы оцените его концепцию и архитектуру.
4
60 отзывов
Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий
Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий
Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Сказочный град познакомит вас со временем правления Ивана Грозного, который создал здесь центр православного Поволжья. Гуляя по Свияжску, вы вспомните русские сказки и рассмотрите важные памятники:

  • Успенский монастырь 16-18 веков, включённый в список ЮНЕСКО;
  • Церковь Живоначальной Троицы — деревянную постройку 16 века;
  • Церковь во имя Сергия Радонежского, покровителя Свияжска;
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в неовизантийском стиле;
  • Рождественскую площадь и Конный двор;
  • Реконструкцию «Ленивый торжок», где можно познакомиться с местными умельцами-ремесленниками и купить интересные сувениры.

После вы со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, ярко-голубые купола Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Храм всех религий

Вы рассмотрите детали его причудливой архитектуры и узнаете об уникальной концепции, которая объединила 16 религий в одном месте.

Организационные детали

  • Входные билеты в Свияжске включены в стоимость. Вход в Храм всех религий по желанию и оплачивается дополнительно (250 ₽ с чел.).
  • По желанию вы можете приобрести радиогид — 100 ₽ с чел. (оплачивается только наличными)
  • У вас будет свободное время (30 минут для посещения Храма всех религий и 30 минут для обеда)

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в группе до 49 человек
  • Экскурсия начинается и заканчивается в районе Памятника компасу
  • С вами будет профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 14 лет2400 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22710 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В город-остров нас возила Зифа, которая так задушевно рассказывала об истории Свияжска и Татарстана! Ее рассказ звучит плавно, как песня. Прямо действительно погружаешься во времена Ивана Грозного. Много рассказала она
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нам об истории религий, как мусульманской, так и православной. О том, как в Татарстане они сосуществуют очень мирно и дружелюбно. Всем рекомендую эту экскурсию с Зифой. Единственной, хотелось заглянуть в Храм Всех Религий, но мы проехали мимо. Лучше бы добавили время и стоимость билетов, но показали бы его. Очень впечатляюще выглядит. Зифе огромное спасибо за интересную экскурсию!

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Е
02.01.2019 Побывали на групповой экскурсии по Свияжску. В группе было 30 человек. За 100 рублей нам раздали наушники, что было удобно, когда отходишь от гида и все слышно. Экскурсия всего
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длиться 2 часа+2. 5часа на дорогу+0.5на храм всех религий. Кто едет необходимо помнить, что Свияжск находится на холме, где ветер гуляет, поэтому необходимо позаботиться о шапках, шарфе. Автобус удобный и тёплый. В туалет остановка только в Свияжск. С собой берите Термос и перекус, так как негде на экскурсии кушать. В общем экскурсия понравилась. Можно её назвать обзорной экскурсией по Свияжску. Очень много других групп, поэтому все быстро, быстро. Альфия рассказывала интересно во время дороги туда и обратно, ну и конечно в Свияжске.

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Т
Здравствуйте! Огромное спасибо за очень интересную, познавательную экскурсию! Прекрасный гид, отличное знание материала и его грамотное и эмоциональное преподнесение. Сплошной восторг и гордость за наших предков, сумевших создать такую красоту,
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и потомков, постаравшихся сохранить красоту и святость сказочного Свияжска!
Всем настоятельно рекомендуем эту экскурсию! Не пожалеете! Спасибо организаторам от благодарных пензяков!
Одна подсказка для экскурсантов- берите с собой теплые вещи, в какое бы время туда не отправились- погода очень переменчива…

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Л
Добрый вечер. 24 апреля были на экскурсии с дочкой«Групповая экскурсия в Свияжск и Храм всех религий. Гид Людмила очень опытный,эрудированный и начитанный гид. Добирались комфортабельным автобусом. Была такая хорошая погода,что
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гулять по острову было очень приятно. Посетили храм всех религий,потом на острове Свияжск была экскурсия с гидом,посетили храм,сделали фото красивые на панорамной площадке. пообедать можно в кафе на острове,очень вкусная еда. Спасибо за организацию экскурсии,с уважением Людмила.

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Н
Экскурсию вела замечательный экскурсовод Светлана. 5 часов пролетело незаметно. Чудный град Свияжск даже в холодное время необыкновенно хорош, ну а Храм всех религий просто великолепен. Светлана очень интересно преподносит материал,
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она - просто кладезь информации. Мы бы с удовольствием ещё бы 5 часов проехали с ней и послушали. Для неё нет вопросов, на которые она бы не знала ответ. Спасибо большое ей за увлекательный экскурс в историю города и храмов. Всем рекомендуем.

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Е
Благодарим команду Трипстера, гида Резеду за отлично проведенную экскурсию в Свияжск. Несмотря на дождливую погоду и очень сильный ветер, экскурсия была очень интересная и познавательная, ни у кого даже и
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мысли не возникло из-за погоды уйти обратно в автобус. Благодарим и желаем дальнейшего процветания, Вы делаете большое дело, своими увлекательными путешествиями в неизведанные уголки России, вы навсегда оставляете след в нашей памяти.

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