Казанский Кремль: прогулка по бывшей крепости с посещением старинного собора
Мы познакомимся с сердцем Казани — с белокаменным Казанским Кремлем. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из главных достопримечательностей не только республики, но и всей России, т. к. Кремль ежегодно посещают более 3 миллионов человек.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей-заповедник «Казанский Кремль»:
- Мэрия Казани
- Площадь 1 мая
- Национальный музей РТ
- Спасская башня Кремля
- Пушечный двор
- Падающая башня Сююмбике
- Мавзолей Казанских ханов
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Галерея Хазинэ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Казанский Кремль — самый популярный и посещаемый музей- заповедник Татарстана, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В вашей памяти останется старинный собор Казани XVI века и новая Соборная мечеть города.
- Вас не оставит равнодушной легенда падающей Казанской башни и Ханский мавзолей с гробницами. Удивительное и насыщенное путешествие вас ждёт на прогулке по бывшей крепости. Это место стоит увидеть, ведь именно здесь зародилась Казань.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
- Что не входит
- Вход в Казанский Кремль150 р/взрослый
- 130р/школьный
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь 1 Мая, КазаньЗавершение: Казанский кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Индивидуальные
Пешеходные
Для школьников
Музеи
Казанский кремль
Популярные места
История и культура
Башня Сююмбике
Благовещенский собор
Религиозные
Мечеть Кул Шариф
Обзорные
Кремль
Похожие туры из Казани
Индивидуальная
Вероника
Казанский кремль - сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
на площади 1 мая
10 апр
11 апр
17 апр
18 апр
2 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Гульназ
Казанский кремль и Музей исламской культуры
Узнать славную историю крепости, открыть легенды и погрузиться в культуру Татарстана
на улице Кремлевская
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
650₽ за человека
Индивидуальная
Олег
Казанский Кремль в вечерних огнях
Пройти по самым ярким местам древней цитадели, наслаждаясь атмосферой умиротворения
на площади 1 Мая
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
от 2 600₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии