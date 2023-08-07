Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы познакомимся с сердцем Казани — с белокаменным Казанским Кремлем. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из главных достопримечательностей не только республики, но и всей России, т. к. Кремль ежегодно посещают более 3 миллионов человек. 5 2 отзыва

Ольга Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 52 чел. 5 2 отзыва 1.5 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Приглашаем вас на интересную экскурсию по Казанскому Кремлю, обещаем что исторический объект - это не скучно. Башни, стены, смотровые площадки, роскошные витражи красавицы мечети, увидим кладку старинного храма, узнаем историю обретения Казанской божьей матери. Сегодня Казанский Кремль — самый посещаемый музей- заповедник Татарстана. В вашей памяти останется старинный собор Казани XVI века и новая Соборная мечеть города Кул-Шариф Вас не оставит равнодушной легенда падающей Казанской башни и Ханский мавзолей с гробницами. Удивительное и насыщенное путешествие вас ждёт на прогулке по крепости. Это место стоит увидеть, ведь именно здесь зародилась Казань. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей-заповедник «Казанский Кремль»:

Мэрия Казани

Площадь 1 мая

Национальный музей РТ

Спасская башня Кремля

Спасо - Преображенский монастырь

Юнкерское училище

Двор присутственных мест

Пушечный двор

Падающая башня Сююмбике

Мавзолей Казанских ханов

Мечеть Кул-Шариф

Благовещенский собор

Галерея Хазинэ Что включено Пешеходная экскурсия в сопровождении гида Что не входит в цену Вход в Казанский Кремль150 р/взрослый, 130р/школьный Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь 1 Мая, Казань Завершение: Казанский кремль Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 52 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.