Мы познакомимся с сердцем Казани — с белокаменным Казанским Кремлем. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из главных достопримечательностей не только республики, но и всей России, т. к. Кремль ежегодно посещают более 3 миллионов человек.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Приглашаем вас на интересную экскурсию по Казанскому Кремлю, обещаем что исторический объект - это не скучно. Башни, стены, смотровые площадки, роскошные витражи красавицы мечети, увидим кладку старинного храма, узнаем историю обретения Казанской божьей матери. Сегодня Казанский Кремль — самый посещаемый музей- заповедник Татарстана. В вашей памяти останется старинный собор Казани XVI века и новая Соборная мечеть города Кул-Шариф Вас не оставит равнодушной легенда падающей Казанской башни и Ханский мавзолей с гробницами. Удивительное и насыщенное путешествие вас ждёт на прогулке по крепости. Это место стоит увидеть, ведь именно здесь зародилась Казань. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Казанский Кремль»:
- Мэрия Казани
- Площадь 1 мая
- Национальный музей РТ
- Спасская башня Кремля
- Спасо - Преображенский монастырь
- Юнкерское училище
- Двор присутственных мест
- Пушечный двор
- Падающая башня Сююмбике
- Мавзолей Казанских ханов
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Галерея Хазинэ
Что включено
- Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
Что не входит в цену
- Вход в Казанский Кремль150 р/взрослый, 130р/школьный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Завершение: Казанский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 52 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отлично провели время на экскурсии по Кремлю с Ольгой - профессиональный, доброжелательный и интересный гид!
Посетили все ключевые места Казанского Кремля, исторический материал подавался легко и по делу.
Познавательная экскурсия в отличной компании:)
Кроме того получили рекомендации и по кафе/сувенирам.
Рекомендуем к посещению, Большое спасибо Ольге!
Посетили все ключевые места Казанского Кремля, исторический материал подавался легко и по делу.
Познавательная экскурсия в отличной компании:)
Кроме того получили рекомендации и по кафе/сувенирам.
Рекомендуем к посещению, Большое спасибо Ольге!
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С
Наш гид провела прекрасную, познавательную экскурсию. Посетили великолепные храмы. Полноценно ответила на интересующие нас вопросы. Большое спасибо.
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