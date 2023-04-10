Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме

Казанский Кремль: прогулка по бывшей крепости с посещением старинного собора

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы познакомимся с сердцем Казани — с белокаменным Казанским Кремлем. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из главных достопримечательностей не только республики, но и всей России, т. к. Кремль ежегодно посещают более 3 миллионов человек.
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Здравствуй, Казанский Кремль - старинная крепость на холме
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Музей-заповедник «Казанский Кремль»:
  • Мэрия Казани
  • Площадь 1 мая
  • Национальный музей РТ
  • Спасская башня Кремля
  • Пушечный двор
  • Падающая башня Сююмбике
  • Мавзолей Казанских ханов
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Галерея Хазинэ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Казанский Кремль — самый популярный и посещаемый музей- заповедник Татарстана, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В вашей памяти останется старинный собор Казани XVI века и новая Соборная мечеть города.
  • Вас не оставит равнодушной легенда падающей Казанской башни и Ханский мавзолей с гробницами. Удивительное и насыщенное путешествие вас ждёт на прогулке по бывшей крепости. Это место стоит увидеть, ведь именно здесь зародилась Казань.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
  • Вход в Казанский Кремль150 р/взрослый
  • 130р/школьный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Завершение: Казанский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Индивидуальные
Пешеходные
Для школьников
Музеи
Казанский кремль
Популярные места
История и культура
Башня Сююмбике
Благовещенский собор
Религиозные
Мечеть Кул Шариф
Обзорные
Кремль

Похожие туры из Казани

Казанский кремль - сердце города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вероника
Вероника
136 отзывов
Казанский кремль - сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
на площади 1 мая
10 апр
11 апр
17 апр
18 апр
2 600 за всё до 7 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Гульназ
Гульназ
86 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры
Узнать славную историю крепости, открыть легенды и погрузиться в культуру Татарстана
на улице Кремлевская
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
650 за человека
Казанский Кремль в вечерних огнях
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Казанский Кремль в вечерних огнях
Пройти по самым ярким местам древней цитадели, наслаждаясь атмосферой умиротворения
на площади 1 Мая
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
от 2 600 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ