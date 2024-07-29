Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям

Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Путешествие-погружение в культуру с кулинарными мастер-классами, дегустациями национальных блюд, посещением русского, татарского, кряшенского села. Вы послушаете народные песни, станцуете с местными ансамблями и отведаете чая из самовара.

Посетите средневековый Свияжск и
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город будущего Иннополис, где прокатитесь на беспилотном автомобиле.

Испечёте кыстыбый в татарской печи и отправитесь на экскурсию-квест по улице Баумана, похожей на Арбат.

Увидите все значимые достопримечательности города и узнаете об истории и развитии столицы Татарстана и окрестностей.

Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно. Гид предложит варианты и забронирует.

Рекомендуем взять удобную обувь для пеших прогулок.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Подбирается по вашим предпочтениям. Гид предложит варианты и забронирует.

Питание. Включены обеды в ресторанах и питьевая вода на каждый день. Вы попробуете местную кухню. В некоторых отелях в стоимость проживания уже входят завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. По договорённости. Обратите внимание, что маршрут частично пешеходный.

Программа тура по дням

1 день

Значимые локации столицы Татарстана

Встретимся в 10:00 у Национального музея Республики Татарстан. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы отдохнуть после дороги, так как сегодня нас ждёт насыщенная пешеходная экскурсия по Казани. Продолжительность — около 7 часов (с перерывом на обед).

Напротив Национального музея находится Казанский кремль — одна из самых значимых достопримечательностей столицы Татарстана. С неё мы и начнём знакомство с городом. Вы узнаете об истории возникновения татарской крепости, зайдёте в мечеть Кул-Шариф, увидите Благовещенский собор и наклонившуюся башню Сююмбике, Губернаторский дворец, канцелярию и полюбуетесь Казанью со смотровой площадки.

Остановимся на обед в одном из лучших ресторанов города, испечём традиционный татарский пирожок в форме треугольника и отведаем местных блюд.

Далее прогуляемся по улице Баумана — одной из самых красивых улиц Казани. Добавим элементы квеста в экскурсию и рассмотрим архитектуру зданий. Дойдём до музея Чак-чака, расположенного в старинном доме купца 19 века, где узнаем про знаменитый татарский десерт из мёда, его возникновение и приготовление, попробуем угощение с чаем.

Отдохнув, отправимся гулять по жилому кварталу Старотатарской слободы. Увидим дома самых богатых татар 19 века, поговорим о жизни в те времена и заглянем в старейшую мечеть.

Значимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы ТатарстанаЗначимые локации столицы Татарстана
2 день

Прошлое, настоящее и будущее

Сегодня окажемся в будущем, где уже есть беспилотное такси — отправимся в молодой город Иннополис в окрестности Казани. Посетим технопарк, попробуем предсказать будущее, выпьем итальянский кофе, поговорим про развитие города и рассмотрим современные здания, в числе которых университет. Желающие смогут прокатиться на беспилотном такси.

Из будущего вернёмся в прошлое — окунёмся в жизнь татарской деревни 19 века. Прогуляемся по территории музея под открытым небом «Татар авылы». Посетим дома: зажиточного крестьянина, гончара, кузнеца. Увидим печь для обжига глины и кузницу. Своими руками приготовим и испечём в татарской печи лепёшку из пресного теста с картофельным пюре и луком — кыстыбый. Продегустируем результат и отведаем других деревенских блюд.

Затем отправимся в средневековый Свияжск, возведённый по указу Ивана Грозного в качестве крепости для взятия Казанского ханства. Посетим Успенскую обитель.

Вернёмся в Казань к 18:00. Продолжительность экскурсии — около 9 часов.

Прошлое, настоящее и будущееПрошлое, настоящее и будущееПрошлое, настоящее и будущееПрошлое, настоящее и будущее
3 день

Три культуры Татарстана

Сегодня нас ждёт экскурсионный день с погружением в три культуры и знакомством с одним из самых перспективных районов — Лаишевским. Продолжительность — около 7 часов.

В селе Никольском нас встретит русский фольклорный ансамбль с песнями и плясками. Узнаем об одном из самых известных праздников Татарстана — Каравоне. Споём старинные песни, поводим хоровод, поиграем в народные игры. Заглянем в русское подворье и отведаем блинов с чаем.

Затем погрузимся в культуру и традиции кряшенского села Ташкирмень. Для этого зайдём в музей, где нам расскажут про языческий обряд праздника Троицы и историю народа. Попробуем на обед блюда из свежепойманной рыбы и послушаем национальные песни.

С татарской культурой познакомимся в селе Атабаево, расположенном на месте слияния трёх рек. Узнаем про национальную игру «Кичке уен», важными элементами которой являются народные обряды и песни. С полным погружением нам поможет фольклорный ансамбль. Попробуем ещё один известный татарский десерт — кош-теле.

В Казань вернёмся не раньше 16:00.

Три культуры ТатарстанаТри культуры ТатарстанаТри культуры Татарстана
4 день

Центр и два берега Казани

В первой половине дня полюбуемся городом из окна автомобиля/микроавтобуса. Продолжительность — около 5 часов.

Посетим место обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкий монастырь. Увидим площадь Свободы, где находятся здание театра оперы и балета, здание Правительства, Большой концертный зал. Рассмотрим необычную архитектуру жилых домов и ещё несколько важнейших строений Казани. Подойдём поближе к дворцу Земледельцев, прогуляемся по набережной, поднимемся на смотровую «Казана», увидим домашнюю арену футбольного клуба «Рубин» и другие значимые спортивные здания.

Завершим путешествие вкусным обедом в ресторане национальной кухни в центре Казани.

Центр и два берега КазаниЦентр и два берега КазаниЦентр и два берега КазаниЦентр и два берега Казани

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Компания 5-15 чел. (цена за 1)44 200 ₽
Компания 2-4 чел. (цена за 1)57 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе (зависит от количества человек)
  • Обеды и питьевая вода на каждый день
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
  • Радиогид
  • Тур проводится только для вашей компании. Цена указана за человека в группе от 5 до 15 путешественников
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Трансфер от вокзала/аэропорта до вашего отеля и обратно
  • Проживание
  • Ужины
  • Завтраки (если не включены в стоимость проживания)
  • Стоимость тура за человека в группе до 4 путешественников - 57 800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Казань, Национальный музей Республики Татарстан, 10:00
Завершение: Г. Казань, ресторан в центре, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеКазанский кремльПопулярные местаСвияжскВыездныеИннополисВсе туры3-дневные турыТатарстанДегустационные туры4-дневные турыПерезагрузка

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