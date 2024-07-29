Посетите средневековый Свияжск и
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно. Гид предложит варианты и забронирует.
Рекомендуем взять удобную обувь для пеших прогулок.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Подбирается по вашим предпочтениям. Гид предложит варианты и забронирует.
Питание. Включены обеды в ресторанах и питьевая вода на каждый день. Вы попробуете местную кухню. В некоторых отелях в стоимость проживания уже входят завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. По договорённости. Обратите внимание, что маршрут частично пешеходный.
Программа тура по дням
Значимые локации столицы Татарстана
Встретимся в 10:00 у Национального музея Республики Татарстан. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы отдохнуть после дороги, так как сегодня нас ждёт насыщенная пешеходная экскурсия по Казани. Продолжительность — около 7 часов (с перерывом на обед).
Напротив Национального музея находится Казанский кремль — одна из самых значимых достопримечательностей столицы Татарстана. С неё мы и начнём знакомство с городом. Вы узнаете об истории возникновения татарской крепости, зайдёте в мечеть Кул-Шариф, увидите Благовещенский собор и наклонившуюся башню Сююмбике, Губернаторский дворец, канцелярию и полюбуетесь Казанью со смотровой площадки.
Остановимся на обед в одном из лучших ресторанов города, испечём традиционный татарский пирожок в форме треугольника и отведаем местных блюд.
Далее прогуляемся по улице Баумана — одной из самых красивых улиц Казани. Добавим элементы квеста в экскурсию и рассмотрим архитектуру зданий. Дойдём до музея Чак-чака, расположенного в старинном доме купца 19 века, где узнаем про знаменитый татарский десерт из мёда, его возникновение и приготовление, попробуем угощение с чаем.
Отдохнув, отправимся гулять по жилому кварталу Старотатарской слободы. Увидим дома самых богатых татар 19 века, поговорим о жизни в те времена и заглянем в старейшую мечеть.
Прошлое, настоящее и будущее
Сегодня окажемся в будущем, где уже есть беспилотное такси — отправимся в молодой город Иннополис в окрестности Казани. Посетим технопарк, попробуем предсказать будущее, выпьем итальянский кофе, поговорим про развитие города и рассмотрим современные здания, в числе которых университет. Желающие смогут прокатиться на беспилотном такси.
Из будущего вернёмся в прошлое — окунёмся в жизнь татарской деревни 19 века. Прогуляемся по территории музея под открытым небом «Татар авылы». Посетим дома: зажиточного крестьянина, гончара, кузнеца. Увидим печь для обжига глины и кузницу. Своими руками приготовим и испечём в татарской печи лепёшку из пресного теста с картофельным пюре и луком — кыстыбый. Продегустируем результат и отведаем других деревенских блюд.
Затем отправимся в средневековый Свияжск, возведённый по указу Ивана Грозного в качестве крепости для взятия Казанского ханства. Посетим Успенскую обитель.
Вернёмся в Казань к 18:00. Продолжительность экскурсии — около 9 часов.
Три культуры Татарстана
Сегодня нас ждёт экскурсионный день с погружением в три культуры и знакомством с одним из самых перспективных районов — Лаишевским. Продолжительность — около 7 часов.
В селе Никольском нас встретит русский фольклорный ансамбль с песнями и плясками. Узнаем об одном из самых известных праздников Татарстана — Каравоне. Споём старинные песни, поводим хоровод, поиграем в народные игры. Заглянем в русское подворье и отведаем блинов с чаем.
Затем погрузимся в культуру и традиции кряшенского села Ташкирмень. Для этого зайдём в музей, где нам расскажут про языческий обряд праздника Троицы и историю народа. Попробуем на обед блюда из свежепойманной рыбы и послушаем национальные песни.
С татарской культурой познакомимся в селе Атабаево, расположенном на месте слияния трёх рек. Узнаем про национальную игру «Кичке уен», важными элементами которой являются народные обряды и песни. С полным погружением нам поможет фольклорный ансамбль. Попробуем ещё один известный татарский десерт — кош-теле.
В Казань вернёмся не раньше 16:00.
Центр и два берега Казани
В первой половине дня полюбуемся городом из окна автомобиля/микроавтобуса. Продолжительность — около 5 часов.
Посетим место обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкий монастырь. Увидим площадь Свободы, где находятся здание театра оперы и балета, здание Правительства, Большой концертный зал. Рассмотрим необычную архитектуру жилых домов и ещё несколько важнейших строений Казани. Подойдём поближе к дворцу Земледельцев, прогуляемся по набережной, поднимемся на смотровую «Казана», увидим домашнюю арену футбольного клуба «Рубин» и другие значимые спортивные здания.
Завершим путешествие вкусным обедом в ресторане национальной кухни в центре Казани.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Компания 5-15 чел. (цена за 1)
|44 200 ₽
|Компания 2-4 чел. (цена за 1)
|57 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе (зависит от количества человек)
- Обеды и питьевая вода на каждый день
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты
- Мастер-классы
- Радиогид
- Тур проводится только для вашей компании. Цена указана за человека в группе от 5 до 15 путешественников
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Трансфер от вокзала/аэропорта до вашего отеля и обратно
- Проживание
- Ужины
- Завтраки (если не включены в стоимость проживания)
- Стоимость тура за человека в группе до 4 путешественников - 57 800 руб