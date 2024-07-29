Встретимся в 10:00 у Национального музея Республики Татарстан. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы отдохнуть после дороги, так как сегодня нас ждёт насыщенная пешеходная экскурсия по Казани. Продолжительность — около 7 часов (с перерывом на обед).

Напротив Национального музея находится Казанский кремль — одна из самых значимых достопримечательностей столицы Татарстана. С неё мы и начнём знакомство с городом. Вы узнаете об истории возникновения татарской крепости, зайдёте в мечеть Кул-Шариф, увидите Благовещенский собор и наклонившуюся башню Сююмбике, Губернаторский дворец, канцелярию и полюбуетесь Казанью со смотровой площадки.

Остановимся на обед в одном из лучших ресторанов города, испечём традиционный татарский пирожок в форме треугольника и отведаем местных блюд.

Далее прогуляемся по улице Баумана — одной из самых красивых улиц Казани. Добавим элементы квеста в экскурсию и рассмотрим архитектуру зданий. Дойдём до музея Чак-чака, расположенного в старинном доме купца 19 века, где узнаем про знаменитый татарский десерт из мёда, его возникновение и приготовление, попробуем угощение с чаем.

Отдохнув, отправимся гулять по жилому кварталу Старотатарской слободы. Увидим дома самых богатых татар 19 века, поговорим о жизни в те времена и заглянем в старейшую мечеть.