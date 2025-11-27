Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
13 дек в 09:00
27 дек в 09:00
₽ за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
6 июл в 08:00
39 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
Увидеть значимые места Казани и окрестностей, заглянуть к Деду Морозу и узнать всё про чак-чак
Начало: Казань, гостиница, 14:00
3 янв в 14:00
65 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Улица Баумана»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Улица Баумана" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 65 800.
Забронируйте тур в Казани на 2025 год по теме «Улица Баумана», цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь