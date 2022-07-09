Всё о Кеми

Полезная информация о Кеми

Что нужно знать о Кеми: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 26 экскурсий
Местное время в Кеми
13:3756
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКемь
По-английскиkem
Население города13 829 чел.

Где находится Кемь на карте

Популярные экскурсии в Кеми

Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
4.7
3 отзыва
от
25300
за чел.
Яркий, увлекательный тур по маршруту: Кемь - о. Соловки - гора Секирная - Ботанический сад. Макарьевская пустынь - Кемь
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
4.3
3 отзыва
24500
за чел.
Соловки - единственные в своем роде и невероятные
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
5
3 отзыва
от
39800
за чел.
Предлагаем одну из самым популярных программ по Карелии
Гранд-тур по Карелии и Соловкам, 6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам, 6 дней
5
3 отзыва
от
44400
за чел.
Посетите самые знаковые православные достопримечательности Карелии
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
5
3 отзыва
от
48150
за чел.
Всего за неделю в этом туре вы увидите все основные достопримечательности севера Карелии
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
5
3 отзыва
от
24350
за чел.
Трехдневный тур на Соловки - знаменитую достопримечательность и святыню русского севера
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
4.7
3 отзыва
56000
за чел.
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
4.7
3 отзыва
44000
за чел.
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
4.3
3 отзыва
от
54200
за чел.
У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом
День России на Соловецких островах
День России на Соловецких островах
5
3 отзыва
от
29200
за чел.
Экскурсионный тур «День России на Соловецких островах» на 3 дня
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Архипелаг Соловки. Святая легенда
5
3 отзыва
от
37600
за чел.
Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
5
3 отзыва
от
23900
за чел.
Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 5 дней
5
3 отзыва
от
35500
за чел.
Валаам и Соловки - центры духовной и культурной жизни северо-запада России, хранящие в себе многовекую историю
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
5
3 отзыва
от
42400
за чел.
Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны
Чудеса Соловецкой природы
Чудеса Соловецкой природы
5
3 отзыва
от
37200
за чел.
Мы предлагаем Вам возможность выработать собственный взгляд на Соловки, сконструировав свою программу отдыха исходя из
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