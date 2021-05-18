Полезная информация о Кирове
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Местное время в Кирове
22:5053
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Киров
|По-английски
|Kirov
|Столица региона
|Киров является столицей региона
|Население города
|457 383 чел.
|Аэропорт
|Победилово KVX
|Часовой пояс
|Europe/Kirov
|Средняя высота
|173 м. от уровня моря
Где находится Киров на карте
Киров
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