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Полезная информация о Кирове

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Местное время в Кирове
22:5053
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКиров
По-английскиKirov
Столица регионаКиров является столицей региона
Население города457 383 чел.
АэропортПобедилово KVX
Часовой поясEurope/Kirov
Средняя высота173 м. от уровня моря

Где находится Киров на карте

Киров фото города
Киров

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