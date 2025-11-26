В Кисловодске есть места, где оживает сказка — стоит лишь надеть наушники. Вы отправитесь по живописным маршрутам, где снимали сцены семейного фильма «Чебурашка»: пройдёте по улице с апельсиновой рекой, побываете в парке, где начинал день Гена, и увидите главные достопримечательности города.

Описание аудиогида

Маршрут начинается у Курзала — старинного здания на Курортном бульваре, и завершится в Долине роз — одном из самых живописных уголков Национального парка, где среди розовых аллей садовник Гена шёл на работу.

Вы увидите:

где текла апельсиновая река

откуда запускали ракету с Гришей и Чебурашкой

где был шоколадный магазин

где проходили семейные советы с внуком Гены

А ещё познакомитесь с достопримечательностями и историей Кисловодска — города, куда приезжали отдыхать Пушкин и Лермонтов и где кипела и продолжает кипеть сегодня курортная жизнь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любые день и время

Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

Важно