В Кисловодске есть места, где оживает сказка — стоит лишь надеть наушники.
Вы отправитесь по живописным маршрутам, где снимали сцены семейного фильма «Чебурашка»: пройдёте по улице с апельсиновой рекой, побываете в парке, где начинал день Гена, и увидите главные достопримечательности города.
Описание аудиогида
Маршрут начинается у Курзала — старинного здания на Курортном бульваре, и завершится в Долине роз — одном из самых живописных уголков Национального парка, где среди розовых аллей садовник Гена шёл на работу.
Вы увидите:
- где текла апельсиновая река
- откуда запускали ракету с Гришей и Чебурашкой
- где был шоколадный магазин
- где проходили семейные советы с внуком Гены
А ещё познакомитесь с достопримечательностями и историей Кисловодска — города, куда приезжали отдыхать Пушкин и Лермонтов и где кипела и продолжает кипеть сегодня курортная жизнь.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любые день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе одной аудиоэкскурсии вы можете скачать экскурсию на один смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на два смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Курзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Кисловодске
Провёл экскурсии для 16413 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
