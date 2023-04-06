Экскурсия к Чегемским водопадам и озеру Гижгит: великолепие природы Приэльбрусья
Отправьтесь в уникальное путешествие к впечатляющему памятнику природы — Чегемским водопадам.
В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.
В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.
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Что вас ожидает:
- Чегемские водопады
- Парадром Чегем
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чегем и водопадыЧегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации.
Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно искусный художник, река Чегем вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление. Перевал АктопракМало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения — Чегета и Эльбруса — есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. Лазурное озеро ГижгитОзеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Важно знать: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Полет
- Питание
- Прокат питбайков
- Роупджампинг (50 м)
- Зиплайн (150 м)
- Конные прогулки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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