Долина с говорящим названием расположена в предгорьях Скалистого хребта. Здесь, в живописном месте у реки Хасаут на поверхность выходит почти 20 источников минеральной воды.

Химический состав всех источников приблизительно одинаковый. Нарзаны содержат железо, которое и придаёт яркий охристый окрас каменистой почве. В воде из Долины нарзанов есть и другие элементы, которые придают ей характерный вкус и лечебные свойства.

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