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Долина нарзанов и её минеральные воды.
Долина с говорящим названием расположена в предгорьях Скалистого хребта. Здесь, в живописном месте у реки Хасаут на поверхность выходит почти 20 источников минеральной воды.
Химический состав всех источников приблизительно одинаковый. Нарзаны содержат железо, которое и придаёт яркий охристый окрас каменистой почве. В воде из Долины нарзанов есть и другие элементы, которые придают ей характерный вкус и лечебные свойства.
Попробовать все виды минеральных вод в Долине нарзанов Вы сможете в нашем туре!
Что входит
услуги гида
транспортные услуги.
Что не входит
сувенирная продукция
питание и напитки
вход в парк "Долина Нарзанов" (50 руб. с человека).
Начало и место завершения
🚩 проспект Мира, 1
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.