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Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом

Алексей З.
Алексей З. – Гид из Кисловодска
Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом
Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом

Что вы увидите

  • гора Баран и вид на город-курорт Кисловодск с высоты 1'700 метров над уровнем моря
  • величественный Эльбрус с перевала Шатджатмаз
  • Долина нарзанов и её минеральные воды.
Долина с говорящим названием расположена в предгорьях Скалистого хребта. Здесь, в живописном месте у реки Хасаут на поверхность выходит почти 20 источников минеральной воды.
Химический состав всех источников приблизительно одинаковый. Нарзаны содержат железо, которое и придаёт яркий охристый окрас каменистой почве. В воде из Долины нарзанов есть и другие элементы, которые придают ей характерный вкус и лечебные свойства.
Попробовать все виды минеральных вод в Долине нарзанов Вы сможете в нашем туре!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги.
Что не входит
  • сувенирная продукция
  • питание и напитки
  • вход в парк "Долина Нарзанов" (50 руб. с человека).
Начало и место завершения
🚩 проспект Мира, 1
Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом
Долина нарзанов: природный бювет под открытым небом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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