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Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 15 900 ₽ за экскурсию

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Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии

Что вы увидите

  • Теберда
  • Домбай
Путь от Кисловодска до Домбая
Ранним утром экскурсия ⛳ на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте. Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание. Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.
Красочная природа Кавказа
Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.
Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в Тебердинском ущелье, Сентинский храм (уникальный памятник Средневековья, построенный из песчаника в Х веке). Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м. ).
Важно знать
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах ⛰️ пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • канатная дорога (1150 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкессии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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