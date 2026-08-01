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Домбай на автомобиле премиум-класса

Выбрать локации по интересам и отправиться в поездку мечты с местным жителем
Освободить гостя от заранее составленных программ — моё главное условие. Включите в свой список только те места, куда давно хотели приехать. Или же мы обсудим ваши пожелания и вместе придумаем маршрут, который запомнится на всю жизнь. Буду рад открыть вам красивейшие уголки Домбая и Теберды!
5
148 отзывов
Домбай на автомобиле премиум-класса
Домбай на автомобиле премиум-класса
Домбай на автомобиле премиум-класса

Описание экскурсии

Ваш Домбай

Как правило, гости приезжают с конкретными запросами по достопримечательностям. Но если вы не решили, что хотелось бы увидеть, я порекомендую природные места по вашим интересам. За поездку в 3,5 часа мы успеем побывать в двух локациях из предложенного ниже списка.

  • Алибекский водопад — 100 лет назад здесь был ледник, а сейчас водопад высотой 25 метров, один из самых эффектных на территории Карачаево-Черкессии
  • Ущелье Гоначхир, собравшее рядом все природные богатства: горы, озеро Туманлы-Кель с форелью, водопад, ледник и реку
  • Ущелье Домбай-Ульген, или самое солнечное место в нашем крае. Ещё издали виднеются потоки 12-метрового каскада — это величественный и впечатляющий Чучхурский водопад
  • Река Уллу-Муруджу — быстрая, заряженная ионами серебра, она спускается с ледников и восхищает прозрачностью

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике LEXUS LX
  • Не забудьте взять паспорт РФ (он нужен, если мы будем в приграничных зонах)
  • К некоторым локациям ограничен доступ зимой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Домбай или Теберда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — ваш гид в Домбае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1756 туристов
Много лет занимаюсь поездками по живописным местам Теберды и Домбая: водопады, озёра, древние храмы и ещё множество интересных достопримечательностей ждут вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
4
2
3
2
2
1
1
Анастасия
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но маму привезла впервые. Сразу уточнила, что нужен будет маршрут, где будет поменьше ходьбы пешком,
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так как маме будет тяжело. Мурат подобрал и посоветовал отличный маршрут с живописными красотами под нашу просьбу. Мы посетили Первый христианский храм, прогулялись по заповеднику. Мама очень осталась довольна и не устала. Спасибо, что учитываете такие детали. Нам очень понравилось как Мурат с любовью рассказывал о своем крае. Было очень познавательно и интересно. Мы сделали огромное количество замечательных фотографий, а впечатлений и эмоций осталось еще больше. Теперь, когда мы снова приедем в Домбай (а приехать хочется еще) мы обязательно обратимся к Мурату. Его экскурсии это не просто "покататься по горам". Это безопасное вождение, интересные рассказы и новые, живописные места. Мы обязательно обратимся ещё и всем советуем!

Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
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Мария
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает историю края и не только. Видно, что огромный опыт в этой сфере и в
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целом как человек очень приятный, спокойный, интересный собеседник.
Как водитель вообще редкость сейчас, чтобы так спокойно ездили и знали все тонкости вождения по горам (в основном одни лихачи ездят, а такие видители как Мурат и правда редкость).
Будем теперь советовать Мурата всем знакомым и обязательно вернемся в Домбай еще и только с Муратом!
Такие люди на вес золота.

Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает
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А
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут. В первый день был сильный ливень,но мы все равно провели время очень интересно! Даже смогли посмотреть водопад вблизи! Все прошло замечательно, Мурат отличный проводник! Большое спасибо! 🤝😍
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.+5
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
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А
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
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И
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про все места в которых мы были и проезжали, ответил на все наши вопросы, водил аккуратно, автомобиль очень мягкий, комфортный, все очень понравилось, большое спасибо!
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про
Мурат
Мурат
Ответ организатора:
Спасибо большое что так высоко оценили! Я ценю каждый отзыв! Приятно что путешественники не зря потеряли своё время на экскурсию! Приезжайте ещё, всегда рады вам! 🤝🤝🤝
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СЕРГЕЙ
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
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