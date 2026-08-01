Освободить гостя от заранее составленных программ — моё главное условие. Включите в свой список только те места, куда давно хотели приехать. Или же мы обсудим ваши пожелания и вместе придумаем маршрут, который запомнится на всю жизнь. Буду рад открыть вам красивейшие уголки Домбая и Теберды!
Описание экскурсии
Ваш Домбай
Как правило, гости приезжают с конкретными запросами по достопримечательностям. Но если вы не решили, что хотелось бы увидеть, я порекомендую природные места по вашим интересам. За поездку в 3,5 часа мы успеем побывать в двух локациях из предложенного ниже списка.
- Алибекский водопад — 100 лет назад здесь был ледник, а сейчас водопад высотой 25 метров, один из самых эффектных на территории Карачаево-Черкессии
- Ущелье Гоначхир, собравшее рядом все природные богатства: горы, озеро Туманлы-Кель с форелью, водопад, ледник и реку
- Ущелье Домбай-Ульген, или самое солнечное место в нашем крае. Ещё издали виднеются потоки 12-метрового каскада — это величественный и впечатляющий Чучхурский водопад
- Река Уллу-Муруджу — быстрая, заряженная ионами серебра, она спускается с ледников и восхищает прозрачностью
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике LEXUS LX
- Не забудьте взять паспорт РФ (он нужен, если мы будем в приграничных зонах)
- К некоторым локациям ограничен доступ зимой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Домбай или Теберда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваш гид в Домбае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1756 туристов
Много лет занимаюсь поездками по живописным местам Теберды и Домбая: водопады, озёра, древние храмы и ещё множество интересных достопримечательностей ждут вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но маму привезла впервые. Сразу уточнила, что нужен будет маршрут, где будет поменьше ходьбы пешком,
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Ни разу не пожалели что выбрали Мурата для путишествия по Домбаю!!! Это местный житель, который знает историю края и не только. Видно, что огромный опыт в этой сфере и в
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А
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут. В первый день был сильный ливень,но мы все равно провели время очень интересно! Даже смогли посмотреть водопад вблизи! Все прошло замечательно, Мурат отличный проводник! Большое спасибо! 🤝😍
+5
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А
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
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И
Ездили с Муратом к храму и в заповедник, все очень понравилось! Рекомендуем! Мурат подробно рассказал про все места в которых мы были и проезжали, ответил на все наши вопросы, водил аккуратно, автомобиль очень мягкий, комфортный, все очень понравилось, большое спасибо!
Мурат
Ответ организатора:
Спасибо большое что так высоко оценили! Я ценю каждый отзыв! Приятно что путешественники не зря потеряли своё время на экскурсию! Приезжайте ещё, всегда рады вам! 🤝🤝🤝
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огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
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