Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска

Донгуз-Орун Кёль — это высокогорное семицветное озеро между склонами гор Донгуз-Орунбаши и Накра-Тау в пограничной зоне между Россией и Грузией. Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие начнём с подъёма по канатной дороге на гору Чегет. По пути вы увидите Эльбрус, знаменитый ледник «Семёрка», Донгуз-Орунбаши и вершины Когутаи.

Затем вас ждёт пешая прогулка к озеру Донгуз-Орун Кёль. Вода в этот водоём стекает с гор, принося с собой всевозможные минералы. Поэтому озеро и раскрашено целой палитрой красок. Маршрут пролегает через альпийские луга, где среди шёлковых трав можно насладиться ароматом чабреца и шалфея, а если повезёт, полюбоваться реликтовыми красавцами.

Гид расскажет:

Историю самой первой канатной дороги в России, которая открылась на Чегете

Как возникло озеро Донгуз-Орун Кёль

Какое кафе неоднократно посещал Владимир Высоцкий, когда у подножья Чегета снимался первый советский фильм об альпинистах «Вертикаль»

И многое другое

После прогулки зайдём в кафе и пообедаем с видом на главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном транспорте повышенной проходимости: Toyota Grand Hiace, Toyota Land Cruiser 100, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот. Дорога в одну сторону занимает 3 часа

Программа подходит семьям с детьми без ограничения возраста, однако дошкольникам мы рекомендуем участие в сопровождении двух взрослых

Пеший маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 2,5 км (1,5 часа)

Рекомендуем взять с собой воду и средство от укачивания, так как будут горные дороги с серпантинами

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы