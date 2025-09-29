Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска

Донгуз-Орун Кёль — это высокогорное семицветное озеро между склонами гор Донгуз-Орунбаши и Накра-Тау в пограничной зоне между Россией и Грузией.
Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.
Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.
Описание экскурсии
Путешествие начнём с подъёма по канатной дороге на гору Чегет. По пути вы увидите Эльбрус, знаменитый ледник «Семёрка», Донгуз-Орунбаши и вершины Когутаи.
Затем вас ждёт пешая прогулка к озеру Донгуз-Орун Кёль. Вода в этот водоём стекает с гор, принося с собой всевозможные минералы. Поэтому озеро и раскрашено целой палитрой красок. Маршрут пролегает через альпийские луга, где среди шёлковых трав можно насладиться ароматом чабреца и шалфея, а если повезёт, полюбоваться реликтовыми красавцами.
Гид расскажет:
- Историю самой первой канатной дороги в России, которая открылась на Чегете
- Как возникло озеро Донгуз-Орун Кёль
- Какое кафе неоднократно посещал Владимир Высоцкий, когда у подножья Чегета снимался первый советский фильм об альпинистах «Вертикаль»
- И многое другое
После прогулки зайдём в кафе и пообедаем с видом на главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном транспорте повышенной проходимости: Toyota Grand Hiace, Toyota Land Cruiser 100, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот. Дорога в одну сторону занимает 3 часа
- Программа подходит семьям с детьми без ограничения возраста, однако дошкольникам мы рекомендуем участие в сопровождении двух взрослых
- Пеший маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 2,5 км (1,5 часа)
- Рекомендуем взять с собой воду и средство от укачивания, так как будут горные дороги с серпантинами
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — средний чек 800 ₽
- Билет на канатную дорогу — 900 ₽
- Экологический сбор — 200 ₽
в среду и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 785 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый подъём по канатной дороге на гору Чегет.
Затем пешая прогулка к озеру. Озеро больше понравилось, когда спустилась вниз, чем сверху. Два красивых водопада внизу. Фотографии получаются классные
Затем пешая прогулка к озеру. Озеро больше понравилось, когда спустилась вниз, чем сверху. Два красивых водопада внизу. Фотографии получаются классные
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут не слишком сложный и не очень длинный. По пути останавливались в кафе с вкусными хычинами.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия. Получили массу впечатлений, узнали много интересной информации. Выражаем благодарность гиду Георгию и всей команде за организацию и проведение экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска»
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборКисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Исследовать один из самых красивых парков страны в компании профессионального гида
Начало: У памятника Дзержинскому
12 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 6700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборТреккинг к трём Бадукским озёрам (из Кисловодска)
Насладиться тишиной заповедника, хвойным воздухом и видами на горные озёра
Начало: От вашего места проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июл в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Путешествие на джипе к Языку тролля, Голубому озеру и ущельям. Откройте для себя Кавказ с опытным гидом, наслаждаясь природой и историей
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
от 25 000 ₽ за человека
5500 ₽ за человека