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Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска

Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
Донгуз-Орун Кёль — это высокогорное семицветное озеро между склонами гор Донгуз-Орунбаши и Накра-Тау в пограничной зоне между Россией и Грузией.

Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.
5
3 отзыва
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска

Описание экскурсии

Путешествие начнём с подъёма по канатной дороге на гору Чегет. По пути вы увидите Эльбрус, знаменитый ледник «Семёрка», Донгуз-Орунбаши и вершины Когутаи.

Затем вас ждёт пешая прогулка к озеру Донгуз-Орун Кёль. Вода в этот водоём стекает с гор, принося с собой всевозможные минералы. Поэтому озеро и раскрашено целой палитрой красок. Маршрут пролегает через альпийские луга, где среди шёлковых трав можно насладиться ароматом чабреца и шалфея, а если повезёт, полюбоваться реликтовыми красавцами.

Гид расскажет:

  • Историю самой первой канатной дороги в России, которая открылась на Чегете
  • Как возникло озеро Донгуз-Орун Кёль
  • Какое кафе неоднократно посещал Владимир Высоцкий, когда у подножья Чегета снимался первый советский фильм об альпинистах «Вертикаль»
  • И многое другое

После прогулки зайдём в кафе и пообедаем с видом на главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном транспорте повышенной проходимости: Toyota Grand Hiace, Toyota Land Cruiser 100, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот. Дорога в одну сторону занимает 3 часа
  • Программа подходит семьям с детьми без ограничения возраста, однако дошкольникам мы рекомендуем участие в сопровождении двух взрослых
  • Пеший маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 2,5 км (1,5 часа)
  • Рекомендуем взять с собой воду и средство от укачивания, так как будут горные дороги с серпантинами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — средний чек 800 ₽
  • Билет на канатную дорогу — 900 ₽
  • Экологический сбор — 200 ₽

в среду и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 785 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
В
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый подъём по канатной дороге на гору Чегет.
Затем пешая прогулка к озеру. Озеро больше понравилось, когда спустилась вниз, чем сверху. Два красивых водопада внизу. Фотографии получаются классные
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый
Была на экскурсии Донгуз-Орун Кёль. Очень понравилось. Дорога к озеру очень красивая, невероятные пейзажи. Очень красивый
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Елена
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут не слишком сложный и не очень длинный. По пути останавливались в кафе с вкусными хычинами.
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
Экскурсия понравилась. Гид отличный, порадовал свежеприготовленным кофе на берегу озера. Озеро с водой бирюзового цвета. Маршрут
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А
Очень понравилась экскурсия. Получили массу впечатлений, узнали много интересной информации. Выражаем благодарность гиду Георгию и всей команде за организацию и проведение экскурсии
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