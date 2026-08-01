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Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
20 авг в 08:30
25 авг в 13:30
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска
Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами (из Кисловодска)
Начните ваше приключение с восхождения на Бештау. Пройдите по живописным тропам, посетите Храм солнца и узнайте историю пяти вершин
25 авг в 06:00
26 авг в 06:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Хайкинг»
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