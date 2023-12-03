Любители гор и приключений! Приглашаю вас в живописное путешествие по Кабардино-Балкарии, на снежные склоны Эльбруса. Мы проедем с вами через Баксанское ущелье и поднимемся к лазурному озеру под горой Наушидзу.
Во время экскурсии вы продегустируете минеральные источники на Поляне Нарзанов и увидите горы Главного Кавказского Хребта с парящими над ними орлами. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом!
Во время экскурсии вы продегустируете минеральные источники на Поляне Нарзанов и увидите горы Главного Кавказского Хребта с парящими над ними орлами. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия для 1-4 человек
|12 500 ₽
|Экскурсия для 1-6 человек
|16 500 ₽
Что вас ожидает:
- Главный Кавказский хребет
- Стратовулкан Эльбрус
- Поляна Нарзанов
- Бакинское ущелье
- Озеро Гижгит
- Гора Наушидза
- Поляна Азау
- Водопад Азау
Описание
Горное приключение на внедорожникахВо время экскурсии мы проедем с вами по Баксанскому ущелью и поднимемся к восхитительно лазурному озеру Гижгит, над которым возвышаются каменные клыки Наушидзу. Вы посетите поляну и ущелье Азау, окружённые базальтовыми массивами вулканического происхождения, прогуляетесь под отвесными скалами и увидите водопад, чьи воды стекают с одного из ледников Эльбруса. Я расскажу вам историю, обычаи и традиции кабардино-балкарских народов и поделюсь историями о первом покорении самой высокой вершины Главного Кавказского хребта. Вы прокатитесь по катанной дороге и окажитесь на снежных склонах Эльбруса, на высоте 3847 метров над уровнем моря и поиграете на Эльбрусе в снежки. Со смотровых площадок на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши», полюбуетесь видами ледовых морен горных хребтов и Баксанского ущелья. А после побываете на Поляне Нарзановс бьющими из недр земли минеральными источниками. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом! Путешествие пройдёт на комфортном современном внедорожнике, во время экскурсии будет только ваша компания. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
- Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джипинг, транспортное сопровождение
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от 1400 руб. взрослый, от 900 руб. детский
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии город КисловодскЗавершение: Город Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
- Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
- На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
- Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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