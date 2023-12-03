В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Любители гор и приключений! Приглашаю вас в живописное путешествие по Кабардино-Балкарии, на снежные склоны Эльбруса. Мы проедем с вами через Баксанское ущелье и поднимемся к лазурному озеру под горой Наушидзу.

Во время экскурсии вы продегустируете минеральные источники на Поляне Нарзанов и увидите горы Главного Кавказского Хребта с парящими над ними орлами. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом!
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия для 1-4 человек12 500 ₽
Экскурсия для 1-6 человек16 500 ₽

Что вас ожидает:

  • Главный Кавказский хребет
  • Стратовулкан Эльбрус
  • Поляна Нарзанов
  • Бакинское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Гора Наушидза
  • Поляна Азау
  • Водопад Азау

Описание

Горное приключение на внедорожниках

Во время экскурсии мы проедем с вами по Баксанскому ущелью и поднимемся к восхитительно лазурному озеру Гижгит, над которым возвышаются каменные клыки Наушидзу. Вы посетите поляну и ущелье Азау, окружённые базальтовыми массивами вулканического происхождения, прогуляетесь под отвесными скалами и увидите водопад, чьи воды стекают с одного из ледников Эльбруса. Я расскажу вам историю, обычаи и традиции кабардино-балкарских народов и поделюсь историями о первом покорении самой высокой вершины Главного Кавказского хребта. Вы прокатитесь по катанной дороге и окажитесь на снежных склонах Эльбруса, на высоте 3847 метров над уровнем моря и поиграете на Эльбрусе в снежки. Со смотровых площадок на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши», полюбуетесь видами ледовых морен горных хребтов и Баксанского ущелья. А после побываете на Поляне Нарзановс бьющими из недр земли минеральными источниками. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом! Путешествие пройдёт на комфортном современном внедорожнике, во время экскурсии будет только ваша компания. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
  • Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джипинг, транспортное сопровождение
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от 1400 руб. взрослый, от 900 руб. детский
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии город Кисловодск
Завершение: Город Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
  • Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
  • На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
  • Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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