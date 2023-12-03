Горное приключение на внедорожниках

Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.

Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно.

Во время экскурсии мы проедем с вами по Баксанскому ущелью и поднимемся к восхитительно лазурному озеру Гижгит, над которым возвышаются каменные клыки Наушидзу. Вы посетите поляну и ущелье Азау, окружённые базальтовыми массивами вулканического происхождения, прогуляетесь под отвесными скалами и увидите водопад, чьи воды стекают с одного из ледников Эльбруса. Я расскажу вам историю, обычаи и традиции кабардино-балкарских народов и поделюсь историями о первом покорении самой высокой вершины Главного Кавказского хребта. Вы прокатитесь по катанной дороге и окажитесь на снежных склонах Эльбруса, на высоте 3847 метров над уровнем моря и поиграете на Эльбрусе в снежки. Со смотровых площадок на станциях «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши», полюбуетесь видами ледовых морен горных хребтов и Баксанского ущелья. А после побываете на Поляне Нарзановс бьющими из недр земли минеральными источниками. Приэльбрусье запомнится вам красивейшими видами с фантастической природой и чистейшим воздухом! Путешествие пройдёт на комфортном современном внедорожнике, во время экскурсии будет только ваша компания. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).