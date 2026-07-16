Курортный парк Кисловодска: Долина роз и панорамы Кавказа
Пройти по самым живописным аллеям, увидеть знаменитый розарий и полюбоваться городом с высоты
Курортный парк Кисловодска — один из крупнейших рукотворных парков Европы.
Здесь широкие аллеи сменяются тенистыми лесными тропами, а за каждым поворотом открываются новые виды на город и Кавказские горы.
Вы увидите Зеркальный пруд и Стеклянную струю, прогуляетесь по знаменитой Долине роз, подниметесь к Красным камням и полюбуетесь чарующими панорамами Кисловодска.
Описание экскурсии
14:00–14:15 — встреча у Нарзанной галереи
Начнём прогулку с рассказа о Кисловодске — старейшем бальнеологическом курорте России. Вы узнаете, как создавался знаменитый Курортный парк и почему он считается крупнейшим рукотворным садом в Европе.
14:15–15:00 — Нижний парк, Зеркальный пруд и Стеклянная струя
Пройдём по тенистым аллеям Нижнего парка, полюбуемся его ландшафтами. Сделаем остановку у Зеркального пруда и Стеклянной струи, поговорим об истории этих мест, их архитектуре и курортных традициях 19 века.
15:00–16:00 — Долина роз
Окажемся в одном из самых красивых мест парка — знаменитой Долине роз. Вы узнаете, как создавался розарий, сколько сортов цветов здесь выращивают и почему именно эта локация стала символом Кисловодска.
16:00–17:15 — Красные камни и панорамы Кавказа
По живописным дорожкам Среднего парка поднимемся к Красным камням — природному памятнику и смотровой площадке. Отсюда открываются виды на Кисловодск, долину реки Ольховки и горы. По пути увидим «Храм воздуха» и обсудим, почему местный климат считался лучшим природным лекарством.
17:15–18:30 — возвращение через Курортный парк
Неспешно спустимся к центру города, наслаждаясь тишиной и свежим горным воздухом. По дороге гид расскажет, где попробовать знаменитый нарзан, что ещё посмотреть в Кисловодске и какие места стоит посетить самостоятельно после прогулки.
Организационные детали
Возьмите с собой бутылку с водой
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 844 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Курортный парк Кисловодска: Долина роз и панорамы Кавказа»