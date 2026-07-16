Курортный парк Кисловодска — один из крупнейших рукотворных парков Европы. Здесь широкие аллеи сменяются тенистыми лесными тропами, а за каждым поворотом открываются новые виды на город и Кавказские горы. Вы увидите Зеркальный пруд и Стеклянную струю, прогуляетесь по знаменитой Долине роз, подниметесь к Красным камням и полюбуетесь чарующими панорамами Кисловодска.

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Описание экскурсии

14:00–14:15 — встреча у Нарзанной галереи

Начнём прогулку с рассказа о Кисловодске — старейшем бальнеологическом курорте России. Вы узнаете, как создавался знаменитый Курортный парк и почему он считается крупнейшим рукотворным садом в Европе.

14:15–15:00 — Нижний парк, Зеркальный пруд и Стеклянная струя

Пройдём по тенистым аллеям Нижнего парка, полюбуемся его ландшафтами. Сделаем остановку у Зеркального пруда и Стеклянной струи, поговорим об истории этих мест, их архитектуре и курортных традициях 19 века.

15:00–16:00 — Долина роз

Окажемся в одном из самых красивых мест парка — знаменитой Долине роз. Вы узнаете, как создавался розарий, сколько сортов цветов здесь выращивают и почему именно эта локация стала символом Кисловодска.

16:00–17:15 — Красные камни и панорамы Кавказа

По живописным дорожкам Среднего парка поднимемся к Красным камням — природному памятнику и смотровой площадке. Отсюда открываются виды на Кисловодск, долину реки Ольховки и горы. По пути увидим «Храм воздуха» и обсудим, почему местный климат считался лучшим природным лекарством.

17:15–18:30 — возвращение через Курортный парк

Неспешно спустимся к центру города, наслаждаясь тишиной и свежим горным воздухом. По дороге гид расскажет, где попробовать знаменитый нарзан, что ещё посмотреть в Кисловодске и какие места стоит посетить самостоятельно после прогулки.

Организационные детали