Невероятная Кабардино-Балкария
Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю 📖 одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
«Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах ⛰️ погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.