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Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья

Константин Я.
Константин Я. – Гид из Кисловодска
В программе экскурсии 🧭 вас ждёт множество смотровых площадок с великолепными видами, три водопада, более 20 источников с минеральной водой.

Эмоции которые вы получите во время поездки с нами, останутся в ваших сердцах навсегда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

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Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья

Что вы увидите

  • Плато Шаджатмаз
  • Площадка менгиров
  • Скалы Аватары
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая
  • Урочище Джилы-Су
  • «Пирамида солнца»
Невероятная Кабардино-Балкария
Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю 📖 одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
«Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах ⛰️ погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида.
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Входные билеты.
Начало
🚩 Мы заберём вас от места проживания
Место завершения
🏁 Проспект мира 1
Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы–су: место силы и красоты северного Приэльбрусья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Константин Я.
Константин Я.
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