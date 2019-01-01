Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с...

В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с лучших ракурсов, а затем попробуете «молочный нарзан» из источника и увидите «скалы Аватары».
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Что вы увидите 🤩

  • Панорама с плато Шаджатмаз
  • долина Нарзанов
  • «скалы Аватары» в долине реки Харбаз
  • гора Тузлук
  • 3 водопада
  • гора Сирх
  • урочище Джилы-Су: целебные нарзаны, купание в термальном источнике (температура воды 22°C).
Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых на всем Северном Кавказе.
В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с лучших ракурсов, а затем попробуете «молочный нарзан» из источника и увидите незабываемые горные хребты.

Нас ждут удивительные живописные пейзажи и природные достопримечательности:

  • обзорная площадка на перевале Шатжатмаз,
  • плато Харбаз: панорама Главного Кавказского Хребта,
  • «скалы Аватары», вид на ущелье реки Харбаз,
  • гора Тузлук — одно из сакральных мест Приэльбрусья;
  • гора Сирх: экстремальная поездка к поляне Эммануэля;
  • поляна Эммануэля: отправная точка первого восхождения на Эльбрус;
  • «Калинов мост» — уникальный памятник природы;
  • источники Джилы-Су: нарзанные и термальные;
  • «Долина Замков»: памятники вулканической деятельности Эльбруса;
  • водопады Джилы-Су: Султан (Кызылкол-Су), Эмир (Бирджалы-Су), Каракая-Су (Тузлук Шапа);
  • долина Нарзанов: прогулка по парку «Долина Нарзанов», дегустация нарзанов.
Важно знать
Начало экскурсии: 07.00 (из Кисловодска). Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию (но не позже 09:00 утра).

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное обслуживание,
  • экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда и напитки (перекусить можно в кафе как в Джилы-Су, так и по пути);
  • дополнительный сбор: 50 рублей за пребывание в ГЛОУ «Эльбрус»;
  • сувенирная продукция.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • еда и напитки (перекусить можно в кафе как в Джилы-Су, так и по пути)
  • дополнительный сбор: 50 рублей за пребывание в ГЛОУ «Эльбрус»
  • сувенирная продукция.
Место начала и завершения
Кисловодск, Колоннада, пр. Мира, 1.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:00 утра.

Алексей З.
Алексей З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🛣Джиппинг⚙️НеобычныеГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности#Джилы-су📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Потрясающие горные виды, скалы, минеральные источники и водопад Султан за один день
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
9 000
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Индивидуальный тур
5
2
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Ежедневно с 6:00 до 9:00
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Индивидуальный трансфер
5
5
9 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь...
Ежедневно
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
5
1
14ч
1 800
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
8 000
за 1-6 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Приглашаю вас отправиться в предгорья Эльбруса, где вы полюбуетесь панорамами двуглавого...
По договоренности
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
12ч
3 000
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа
Ежедневно в 07:00
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Индивидуальный тур
5
1
7 600
за 1-4 чел.
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину...
Ежедневно с 6:00 до 9:00
На Эльбрус «по дороге с облаками»
12ч
3 000
за 1 чел.
На Эльбрус «по дороге с облаками»
Многие мечтают покорить Эльбрус! Это самая высокая вершина Европы - 5642 метров
Ежедневно в 07:00
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
4.8
38
2 000
за 1 чел.
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 07:00 с Кисловодска

Алексей З. проводит ещё 11 экскурсий

Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 800
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых...
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Бермамыт - плато над облаками
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 800
за 1-6 чел.
Бермамыт - плато над облаками
Плато Бермамыт - одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-6 чел.
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Вместе с Вами мы попадем на перевал Ак-Топрак - один из самых живописных перевалов Северного...
Ежедневно
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Приглашаю вас посетить уютный и живописный посёлок Архыз, который знаменит своими снежными склонами...
Ежедневно
Суворовский термальный источник
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-8 чел.
Суворовский термальный источник
Приглашаем Вас искупаться в целебном Суворовском термальном источнике
Ежедневно, по договорённости
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город КМВ
Индивидуальный трансфер
2 000
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город КМВ
Предлагаю вам трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город Кавказских Минеральных Вод на...
Ежедневно, по договоренности
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-8 чел.
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» расположены в Карачаево-Черкесской Республике, недалеко от...
Ежедневно, по договорённости
Верхняя Балкария и термальные источники
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор...
Ежедневно
Верхняя Балкария и термальные источники
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Верхняя Балкария и термальные источники
Приглашаю вас в путешествие по Верхней Балкарии
Ежедневно
Бермамыт - плато над облаками
5
1
1 800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Бермамыт - плато над облаками
Приглашаю вас отпраиться в путешествие на плато Бермамыт
Ежедневно в 7:00 утра.
Медовые водопады + Кольцо-гора + Замок коварства и любви
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-8 чел.
Медовые водопады + Кольцо-гора + Замок коварства и любви
Приглашаю вас в путешествие в долину реки Аликоновка
ежедневно, время по договорённости.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺