Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых на всем Северном Кавказе.
В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с лучших ракурсов, а затем попробуете «молочный нарзан» из источника и увидите незабываемые горные хребты.
Нас ждут удивительные живописные пейзажи и природные достопримечательности:
- обзорная площадка на перевале Шатжатмаз,
- плато Харбаз: панорама Главного Кавказского Хребта,
- «скалы Аватары», вид на ущелье реки Харбаз,
- гора Тузлук — одно из сакральных мест Приэльбрусья;
- гора Сирх: экстремальная поездка к поляне Эммануэля;
- поляна Эммануэля: отправная точка первого восхождения на Эльбрус;
- «Калинов мост» — уникальный памятник природы;
- источники Джилы-Су: нарзанные и термальные;
- «Долина Замков»: памятники вулканической деятельности Эльбруса;
- водопады Джилы-Су: Султан (Кызылкол-Су), Эмир (Бирджалы-Су), Каракая-Су (Тузлук Шапа);
- долина Нарзанов: прогулка по парку «Долина Нарзанов», дегустация нарзанов.
Важно знать
Начало экскурсии: 07.00 (из Кисловодска). Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию (но не позже 09:00 утра).
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное обслуживание,
- экскурсионное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки (перекусить можно в кафе как в Джилы-Су, так и по пути);
- дополнительный сбор: 50 рублей за пребывание в ГЛОУ «Эльбрус»;
- сувенирная продукция.