Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых на всем Северном Кавказе.

В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с лучших ракурсов, а затем попробуете «молочный нарзан» из источника и увидите незабываемые горные хребты.

Нас ждут удивительные живописные пейзажи и природные достопримечательности:

обзорная площадка на перевале Шатжатмаз,

плато Харбаз: панорама Главного Кавказского Хребта,

«скалы Аватары», вид на ущелье реки Харбаз,

гора Тузлук — одно из сакральных мест Приэльбрусья;

гора Сирх: экстремальная поездка к поляне Эммануэля;

поляна Эммануэля: отправная точка первого восхождения на Эльбрус;

«Калинов мост» — уникальный памятник природы;

источники Джилы-Су: нарзанные и термальные;

«Долина Замков»: памятники вулканической деятельности Эльбруса;

водопады Джилы-Су: Султан (Кызылкол-Су), Эмир (Бирджалы-Су), Каракая-Су (Тузлук Шапа);

долина Нарзанов: прогулка по парку «Долина Нарзанов», дегустация нарзанов.

Важно знать

Начало экскурсии: 07.00 (из Кисловодска). Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию (но не позже 09:00 утра).

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: