Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала.
А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.
Программа очень насыщенная. Много остановок для фотографии 📸, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
Важная информация
По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Транспортные услуги
Услуги гида.
Что не входит
Питание
Экосбор в Джилы-Су — 50 руб. /чел.
Начало
🚩 Мы забираем вас по адресу пребывания
Место завершения
🏁 Колонада
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.