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Джилы–Су, водопады и минеральные источники

Алий Б.
Алий Б. – Гид из Кисловодска
Эта поездка к Северному склону к двуглавому Эльбрусу, расположенному на самой границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее Главного Кавказского хребта, — самая высокая точка России — по праву считается одним из семи чудес нашей страны.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Джилы–Су, водопады и минеральные источники
Джилы–Су, водопады и минеральные источники

Что вы увидите

  • Смотровая Шаджатмаз
  • Ущелье Хасаут
  • Смотровая Харбаз
  • Скалы Аватара
  • Гора Тузлук
  • Смотровая ущелье Малка
  • Джилы-су (минеральные источники, нарзанная ванна)
  • Водопад Каракая-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Кызыл-Кол
  • Минеральные источники
  • Поляна Эммануэля (по желанию)
Что вас ожидает
Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала.
А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.
Программа очень насыщенная. Много остановок для фотографии 📸, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
Важная информация
  • По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Экосбор в Джилы-Су — 50 руб. /чел.
Начало
🚩 Мы забираем вас по адресу пребывания
Место завершения
🏁 Колонада
Джилы–Су, водопады и минеральные источники
Джилы–Су, водопады и минеральные источники
Джилы–Су, водопады и минеральные источники
Джилы–Су, водопады и минеральные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алий Б.
Алий Б.
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