Всегда мечтали отправиться в путешествие, которое оставит незабываемые воспоминания и подарит заряд адреналина? Тогда вы на правильном пути! У нас вы можете самостоятельно выбрать время и маршрут, наиболее удобные для вас.
От энергичной полуторачасовой поездки по волшебным тропам Карачаево-Черкесии до насыщенного дня в горах — здесь каждый найдет именно то, что искал!
От энергичной полуторачасовой поездки по волшебным тропам Карачаево-Черкесии до насыщенного дня в горах — здесь каждый найдет именно то, что искал!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Медовые водопады
- Березовское ущелье
- Гора Большое седло
- Гора Малое седло
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Затем по живописному ущелью отправимся в сторону Замка коварства и любви. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли… Но это еще не все! Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся сделать ваше пребывание с нами максимально комфортным и выгодным. Поэтому у нас действуют отличные скидки на долгие поездки. С нами выгодно и интересно!
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Березовское ущелье
- Гора Большое седло
- Гора Малое седло
Что включено
- Транспорт
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Трансфер до начала маршрута
Место начала и завершения?
Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Место начала поездки - Медовые водопады
- По необходимости организуем трансфер из Кисловодска
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
17 фев 2024
Добрый день все прошло отлично,Инструктор (Гид) Рома просто отличный специалист,техника в отличном состояний,Ездили по Красивейшим местам КЧР и КМВ,вернемся еще Летом надеюсь!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.