Всегда мечтали отправиться в путешествие, которое оставит незабываемые воспоминания и подарит заряд адреналина? Тогда вы на правильном пути! У нас вы можете самостоятельно выбрать время и маршрут, наиболее удобные для вас. От энергичной полуторачасовой поездки по волшебным тропам Карачаево-Черкесии до насыщенного дня в горах — здесь каждый найдет именно то, что искал!

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Затем по живописному ущелью отправимся в сторону Замка коварства и любви. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли… Но это еще не все! Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся сделать ваше пребывание с нами максимально комфортным и выгодным. Поэтому у нас действуют отличные скидки на долгие поездки. С нами выгодно и интересно!