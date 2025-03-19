«‎Немецкий» аэродром В проёме ущелья, как доберёмся на поляну Эммануэля, виднеется немецкий аэродром на высоте 2850 метров. Так называют совершенно ровное плато примерно километр в ширину, на которое и правда теоретически мог бы сесть даже тяжёлый бомбардировщик. Между 17-м августа 1942 года и 10-м января 1943-го, когда немцы крепко зацепились за Эльбрус, объявили его пиком Гитлера и поставили на вершинах знамёна со свастиками, горцы якобы видели самолёты, регулярно прилетавшие на ту поляну. Водопады на Джилы-Су Самым высоким считается Сультан: его высота порядка сорока метров. Расположен поток на вершине Малки. Издавна этот участок носит название Огненная река (Кызылкол). В летний период водопад становится желтовато-серым из-за отложений глины и песка, которые попадают в чистые потоки с тающих ледников. Портал в другой мир Мы пройдём через Калинов мост: выражаясь современным языком – портал между Явью (нашим миром) и Навью (загробным царством Мораны). Предание говорит о том, что на этом месте давным-давно располагался райский (Ирийский) сад. И протекала у горы Алатырь (по-нынешнему Эльбрус) река Смородина. Но название её не имело никакого отношения к вкусной и сочной ягоде, а означало сернистый смрад, источаемый вулканической лавой. Для всех желающих • Для туристов: поляна Эммануэля привлекает своей красотой и уникальной природой. Здесь можно насладиться горными пейзажами, прогуляться по лесам и посетить исторические места.

Для любителей активного отдыха: поляна Эммануэля идеально подходит для пеших прогулок, альпинизма и других видов активного отдыха. Здесь есть множество маршрутов различной сложности, которые подойдут как новичкам, так и опытным путешественникам.

Для семей с детьми: поляна Эммануэля предлагает множество развлечений для детей — экскурсии, игры на свежем воздухе и знакомство с местной культурой.

Для историков и любителей культуры: поляна Эммануэля имеет богатую историю, связанную с экспедицией генерала Эммануэля. Здесь можно узнать много интересного о прошлом этого региона и его народах.

Для фотографов и художников: поляна Эммануэля предлагает великолепные возможности для фотосъемки и рисования. Красочные пейзажи, уникальные природные объекты и исторические места могут стать источником вдохновения для творческих людей. Важная информация:.

Для фотографов и художников: поляна Эммануэля предлагает великолепные возможности для фотосъемки и рисования. Красочные пейзажи, уникальные природные объекты и исторические места могут стать источником вдохновения для творческих людей. Важная информация:.

Если планируете искупаться в источниках на Джилы-Су, возьмите с собой купальники и полотенца.