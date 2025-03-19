Поляна Эммануэля — место, которое стоит посетить ради уникальных знаний и впечатлений.
Путешественники смогут насладиться красотой природы Кавказа, пройти через хвойный лес, увидеть горные вершины и ледники.
Поляна Эммануэля находится на высоте 2000 метров над уровнем моря и является местом, названным в честь генерала Эммануэля, который руководил экспедицией на Кавказ в XIX веке. Здесь туристы могут отдохнуть, перекусить и насладиться красивыми видами.
Путешественники смогут насладиться красотой природы Кавказа, пройти через хвойный лес, увидеть горные вершины и ледники.
Поляна Эммануэля находится на высоте 2000 метров над уровнем моря и является местом, названным в честь генерала Эммануэля, который руководил экспедицией на Кавказ в XIX веке. Здесь туристы могут отдохнуть, перекусить и насладиться красивыми видами.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
«Немецкий» аэродром В проёме ущелья, как доберёмся на поляну Эммануэля, виднеется немецкий аэродром на высоте 2850 метров. Так называют совершенно ровное плато примерно километр в ширину, на которое и правда теоретически мог бы сесть даже тяжёлый бомбардировщик. Между 17-м августа 1942 года и 10-м января 1943-го, когда немцы крепко зацепились за Эльбрус, объявили его пиком Гитлера и поставили на вершинах знамёна со свастиками, горцы якобы видели самолёты, регулярно прилетавшие на ту поляну. Водопады на Джилы-Су Самым высоким считается Сультан: его высота порядка сорока метров. Расположен поток на вершине Малки. Издавна этот участок носит название Огненная река (Кызылкол). В летний период водопад становится желтовато-серым из-за отложений глины и песка, которые попадают в чистые потоки с тающих ледников. Портал в другой мир Мы пройдём через Калинов мост: выражаясь современным языком – портал между Явью (нашим миром) и Навью (загробным царством Мораны). Предание говорит о том, что на этом месте давным-давно располагался райский (Ирийский) сад. И протекала у горы Алатырь (по-нынешнему Эльбрус) река Смородина. Но название её не имело никакого отношения к вкусной и сочной ягоде, а означало сернистый смрад, источаемый вулканической лавой. Для всех желающих • Для туристов: поляна Эммануэля привлекает своей красотой и уникальной природой. Здесь можно насладиться горными пейзажами, прогуляться по лесам и посетить исторические места.
- Для любителей активного отдыха: поляна Эммануэля идеально подходит для пеших прогулок, альпинизма и других видов активного отдыха. Здесь есть множество маршрутов различной сложности, которые подойдут как новичкам, так и опытным путешественникам.
- Для семей с детьми: поляна Эммануэля предлагает множество развлечений для детей — экскурсии, игры на свежем воздухе и знакомство с местной культурой.
- Для историков и любителей культуры: поляна Эммануэля имеет богатую историю, связанную с экспедицией генерала Эммануэля. Здесь можно узнать много интересного о прошлом этого региона и его народах.
Для фотографов и художников: поляна Эммануэля предлагает великолепные возможности для фотосъемки и рисования. Красочные пейзажи, уникальные природные объекты и исторические места могут стать источником вдохновения для творческих людей. Важная информация:.
Для фотографов и художников: поляна Эммануэля предлагает великолепные возможности для фотосъемки и рисования. Красочные пейзажи, уникальные природные объекты и исторические места могут стать источником вдохновения для творческих людей. Важная информация:.
Если планируете искупаться в источниках на Джилы-Су, возьмите с собой купальники и полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Вершины Кавказского хребта
- Зубы Дракона
- Джилы-Су
- Калинов мост
- Поляна Эммануэля
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завершение: Кисловодск, колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Спасибо
- Что выбрали нашу компанию
- В ближайшее время мы с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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