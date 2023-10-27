Живописные долины, памятники старины, переплетение культур и судеб разных народов — всё это Архыз. Когда-то здесь простиралось грозное Аланское царство.
В группе до 8 человек вы отправитесь за горные перевалы искать его наследие: скифские статуи, древние церкви и мистические образы. Окажетесь на 3500 метров ближе к небу и на шаг ближе к звездам. И конечно, попробуете местную кухню!
В группе до 8 человек вы отправитесь за горные перевалы искать его наследие: скифские статуи, древние церкви и мистические образы. Окажетесь на 3500 метров ближе к небу и на шаг ближе к звездам. И конечно, попробуете местную кухню!
Описание экскурсии
Природа и история Кавказа
Это путешествие в Архыз станет для вас отдыхом от городской суеты, познакомит с историческими достопримечательностями и подарит виды лесистых гор и бескрайних долин. Поселок и его окрестности словно музей под открытым небом: среди каменных изваяний оживают легенды древних аланов, а обсерватория в горах поражает воображение.
Как проходит поездка
Открыть для себя Архыз можно в любое время года. В групповой поездке с опытным гидом-водителем вы увидите Кавказ во всей его первозданной красе:
- отправитесь из Кисловодска через перевал Гум-Баши, где вас встретят живописные скальные образования;
- заедете на высокогорные смотровые площадки с лучшими видами;
- обойдете территорию Аланского городища, где древние христианские храмы соседствуют с языческими памятниками;
- отыщете в горах наскальную икону — нерукотворный лик Христа;
- подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров н. у. м.;
- увидите обсерваторию БТА — одну из визитных карточек Архыза;
- пообедаете в местном кафе.
Организационные детали
- Поездка проходит в мини-группе до 8 чел. на комфортабельном автомобиле (транспорт зависит от количества людей)
- Стандартное начало поездки в Кисловодске. По договорённости заберем из любого города КМВ.
- При оплате от 5 чел. поездку можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании
- Выбирайте для поездки удобную обувь, непродуваемую верхнюю одежду. Также пригодятся солнцезащитные очки
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение обсерватории — от 500 ₽/чел. в будни по предварительному бронированию, доступность по погоде) и подъём ₽/чел.
- Аланское городище — 200 ₽/чел.
- Подъём к храму на внедорожнике — 300 ₽/чел.
- Канатная дорога — 2950 ₽/взрослый, 2000 ₽/для ребёнка 6–13 лет, дети до 6 лет бесплатно
- Обед в местном кафе — от 500 ₽/чел.
в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания по городу Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Сегодня путешествовали на Архыз. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле в сопровождении гида Алия. Приятный стиль вождения, доброжелательность, интересные рассказы-все на высоте! Время прошло незаметно! Нарзан, вкусная кухня в пути, прекрасные пейзажи… Мы довольны!
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Поездка в Архыз очень понравилась. Водитель-гид Хызыр Х. провез нас по всем интересующим нас локациям, по дороге рассказывал много интересного об истории и традициях Кавказа., а также подсказал, где можно вкусно поесть. Понравилась также профессиональная и аккуратная манера вождения. Доброжелательный и приятный человек. Спасибо
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Л
Экскурсия очень интересная, разнообразная и познавательная. Красота гор и скал невероятная!!! Гид Курман проявил до последней минуты знаменитое кавказское гостеприимство: добродушие, готовность помочь в любом вопросе и желании каждого туриста! Спасибо!!!
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А
Экскурсия прошла интересно и познавательно. По дороге гид рассказывал о истории и традициях карачаевцев, показал интересные места по дороге, помог сделать фотографии. Машина удобная, езда комфортная. Места красивые, но, думаю, летом виды будут живописнее.
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Л
Замечательная поездка с гидом Шамилем. Спасибо ему огромное! Отличный водитель, рассказчик, организатор. Столько впечатлений за один день! И горы, и реки, и храмы, и пещера, и обсерватория, и даже отары овец! Рекомендую.
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Невероятная поездка в Архыз!
Большое спасибо Шамилю за то, что погрузил нас в эту атмосферу! Много полезной и интересной информации мы получили от историка-гида и местного жителя, что очень важно!
Однозначно, рекомендую!
Большое спасибо Шамилю за то, что погрузил нас в эту атмосферу! Много полезной и интересной информации мы получили от историка-гида и местного жителя, что очень важно!
Однозначно, рекомендую!
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