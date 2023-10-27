Живописные долины, памятники старины, переплетение культур и судеб разных народов — всё это Архыз. Когда-то здесь простиралось грозное Аланское царство. В группе до 8 человек вы отправитесь за горные перевалы искать его наследие: скифские статуи, древние церкви и мистические образы. Окажетесь на 3500 метров ближе к небу и на шаг ближе к звездам. И конечно, попробуете местную кухню!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природа и история Кавказа

Это путешествие в Архыз станет для вас отдыхом от городской суеты, познакомит с историческими достопримечательностями и подарит виды лесистых гор и бескрайних долин. Поселок и его окрестности словно музей под открытым небом: среди каменных изваяний оживают легенды древних аланов, а обсерватория в горах поражает воображение.

Как проходит поездка

Открыть для себя Архыз можно в любое время года. В групповой поездке с опытным гидом-водителем вы увидите Кавказ во всей его первозданной красе:

отправитесь из Кисловодска через перевал Гум-Баши, где вас встретят живописные скальные образования;

заедете на высокогорные смотровые площадки с лучшими видами;

обойдете территорию Аланского городища, где древние христианские храмы соседствуют с языческими памятниками;

отыщете в горах наскальную икону — нерукотворный лик Христа;

подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров н. у. м.;

увидите обсерваторию БТА — одну из визитных карточек Архыза;

пообедаете в местном кафе.

Организационные детали

Поездка проходит в мини-группе до 8 чел. на комфортабельном автомобиле (транспорт зависит от количества людей)

Стандартное начало поездки в Кисловодске. По договорённости заберем из любого города КМВ.

При оплате от 5 чел. поездку можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании

Выбирайте для поездки удобную обувь, непродуваемую верхнюю одежду. Также пригодятся солнцезащитные очки

Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы