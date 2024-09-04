Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
По незабываемой дороге - к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам
Вы откроете прекрасные смотровые с видом на Эльбрус и Малкинское ущелье. Увидите место аланских захоронений и скалы Аватары. Продегустируете секретный нарзан и искупаетесь в лечебных ваннах. Дойдете до красивого водопада высотой с 16-ти этажный дом. А ещё отведаете традиционные хычины и блюда из форели.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Природный санаторий
Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные. Вариантов было три: дойти пешком, доехать на коне или прилететь на вертолете. Сейчас здесь сделали автомобильную дорогу, которая считается одной из самых живописных в России. Она круто спускается в ущелье, затем стремительно поднимается на высокогорное плато. По пути вы откроете восхитительные пейзажи девственной природы. В урочище посетите теплые нарзанные источники, узнаете, в чем особенность кремнистых, термальных и углекислых вод. Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов.
Программа с таймингом
7:00 — выезд из Кисловодска. 8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус. Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы. 8:30 — смотровая с видом на Малкинское ущелье, которое считается самым длинным каньоном Кабардино-Балкарии. 9:00 — остановка у аланских захоронений и скал Аватаров. Последние получили название в честь фильма Дж. Кэмерона: если скалы затянет туманом, вы увидите эффект парящих гор. 9:20 — завтрак в кафе. Вы попробуете знаменитые хычины с мясом, сыром и зеленью. 10:20 — остановка с видом на автомобильную дорогу, петляющую среди ущелья и устремленную к Эльбрусу. 11:10 — дегустация секретного нарзана. 11:30 — легкий трекинг к шумному и дерзкому водопаду Каракая-Су. Высота падения воды 55 метров — это 16-ти этажный дом! 12:20 — остановка с видом на 45-метровый водопад Султан. Он находится в верховьях реки Малки, поэтому подойти к нему вы не сможете, но откроете великолепный вид на водопад 12:30 — заезд на территорию урочища Джилы-Су. Вы увидите, что вмешательство в природу здесь минимально. 12:40 — 13:40 — купание в ванне с нарзанной водой и прогулка к водопаду Кызылкол-Су. Он совсем рядом и почти такой же высокий, как Султан. Здесь вы продегустируете воды целебных источников. 14:40 — заезд в Долину нарзанов. Территория облагорожена, есть кафе с очень вкусной местной форелью. Если вы ее закажете, пока блюдо будет готовиться, можно будет прогуляться и отведать воды из Серебряного и других источников. 16:30 — возвращение в Кисловодск.
Организационные детали
Экскурсия проходит на 7-ми местных джипах, все сидения расположены по ходу движения
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Посещение Джилы-Су — 100 руб. /человека
Посещение Долины нарзанов — 150 руб. /человека
Посещение скал Аватаров — 50 руб. /человека
Посещение нац. парка Приэльбрусье — 200 руб. /человека
Завтрак в кафе (по желанию) — средний чек 500 руб. /человека
Обед в кафе (по желанию) — средний чек 1000 руб. /человека
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 520 туристов
Приветствую! Меня зовут Юрий, я горный гид, путешественник и пейзажный фотограф. С нескрываемым удовольствием уже 6 лет показываю Кавказ путешественникам на комфортном 7-ми местном УАЗ-Патриоте. В формате индивидуальных экскурсий из Кисловодска я и моя команда организуем поездки даже по самым труднодоступным горным уголкам Кавказа.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
4 сен 2024
Очень понравилась экскурсия на Джилы-Су. Всё прошло великолепно! Прекрасный водитель, грамотный и хорошо знающий местность Гид. Выражаем благодарность Юрию за насыщенную поездку и интересные истории!
Светлана
26 авг 2024
Замечательная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Ездили вдвоем с внуком 13 лет и еще Мария с сыном 9 лет. Понравилось все и всем без исключения. Красота гор покорила с первой читать дальше
минуты. Особо хочу отметить безопасный стиль вождения Юрия по горным дорогам. Для экскурсии по горным серпантинам в машине с детьми это очень важно. Отдельное спасибо за очень вкусный обед у лесничего. Рекомендую!