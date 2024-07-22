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один из лучших фотографов КМВ. Девять лет назад мы приехали в Кисловодск на полгодика «перезагрузится», но прикипели душой к этим прекрасным местам и остались здесь жить. Все эти годы мы влюбляли в Кисловодск и его окрестности наших друзей и близких. Используя прошлый опыт организации международных инсентив событий, в команде организаторов мы создавали крупные корпоративные мероприятия в горах и индивидуальные программы отдыха и развлечений. С тем же трепетом и восхищением, опытом и профессионализмом мы влюбим и вас в этот сказочный край!