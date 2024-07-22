Край, где бурные реки сливаются с могучими водопадами, где вековые леса соседствуют с альпийскими лугами, где сверкающие ледники и цветущие долины создают сказочную атмосферу.
Мы отправляемся в это удивительное место за потрясающими снимками с вами в главной роли! Помимо этого, мы найдём время, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной кавказской едой и приятно пообщаться.
Мы отправляемся в это удивительное место за потрясающими снимками с вами в главной роли! Помимо этого, мы найдём время, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной кавказской едой и приятно пообщаться.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание фото-прогулки
Главная идея поездки в том, чтобы вы не теряли время, пытаясь отразить красоту мест в фото, убрали из рук телефон и наслаждались пейзажами. Запоминали их глазами и чувствовали мощь природы. А мы позаботимся о том, чтобы после путешествия у вас остались прекрасные репортажные снимки и ваши портретные фото.
В нашей программе:
- Перевал Гум-Баши, где Эльбрус предстает как на ладони
- Христианский храм 10 века, расположенный высоко в горах
- Подвесной мост над небесно-голубой рекой
- Реликтовый лес со мхами, папоротниками и двухвековыми соснами
- Горные пенящиеся реки
- Живописные озёра, отражающие заснеженные вершины
- Да и сама дорога — уже впечатляющее приключение, в котором мы с удовольствием поделимся с вами достоверными историческими фактами и увлекательными легендами региона
Организационные детали
- Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц
- Поездка проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай для вас. По запросу предоставим детское кресло
- Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Привет. Мы — семья Кордонских. Я — Алёна, гид-экскурсовод национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж — Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» иЗадать вопрос
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