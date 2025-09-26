Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су из Кисловодска

читать дальше видами Кавказского хребта и Эльбруса с топовых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем, замрем от восторга у огромных водопадов и сделаем крутые фотографии с лучшими видами. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!

Джилы-Су — это сокровище Северного Кавказа. Вы влюбитесь в него с первого взгляда. Мы проедем по одной из самых красивых дорог России, минуя ущелья и перевалы.Заедем на плато Шаджатмаз, насладимся