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право, а вот сейчас на вашим левым плечом….. Ну и конечно сам Эльбрус не передать словами всю красоту. Погода не подвела. Увидели Эльбрус во всей красе. Сперва поехали на Эльбрус ТК по погоде ожидался к обеду дождь, а потом уже по остальным местам прокатились. В общем рекомендую.