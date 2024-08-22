Бестселлер на Эльбрус – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бестселлер на Эльбрус» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
599 отзывов
12 часов
Групповая
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
30 авг в 06:30
3 700 за человека
К подножью высочайшей вершины Европы: фототур в Приэльбрусье
Джиппинг
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
К подножью высочайшей вершины Европы: фототур в Приэльбрусье
Начало: Обсуждается перед бронированием
Расписание: Ежедневно в 08:00.
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.
К красивейшим локациям Кабардино-Балкарии: фототур на Гижгит и Актопрак
Джиппинг
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
К красивейшим локациям Кабардино-Балкарии: фототур на Гижгит и Актопрак
Начало: Обсуждается перед бронированием
Расписание: Ежедневно в 08:00.
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    22 августа 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Все прошло отлично, замечательный гид. Интересно рассказывал, все было четко по плану, машина удобная. Места, где побывали, поражают своей красотой
  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Путешествовали семьёй на Эльбрус с этой экскурсией. Все супер. По дороге водитель рассказывал много интересного. Посмотрите на лево, посмотрите на
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    право, а вот сейчас на вашим левым плечом….. Ну и конечно сам Эльбрус не передать словами всю красоту. Погода не подвела. Увидели Эльбрус во всей красе. Сперва поехали на Эльбрус ТК по погоде ожидался к обеду дождь, а потом уже по остальным местам прокатились. В общем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Бестселлер на Эльбрус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
  2. К подножью высочайшей вершины Европы: фототур в Приэльбрусье
  3. К красивейшим локациям Кабардино-Балкарии: фототур на Гижгит и Актопрак
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Долина Нарзанов
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Бестселлер на Эльбрус" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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