12 часов
Групповая
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
30 авг в 06:30
3 700₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
К подножью высочайшей вершины Европы: фототур в Приэльбрусье
Начало: Обсуждается перед бронированием
Расписание: Ежедневно в 08:00.
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
К красивейшим локациям Кабардино-Балкарии: фототур на Гижгит и Актопрак
Начало: Обсуждается перед бронированием
Расписание: Ежедневно в 08:00.
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия22 августа 2024Все прошло отлично, замечательный гид. Интересно рассказывал, все было четко по плану, машина удобная. Места, где побывали, поражают своей красотой
- ЕЕлена22 августа 2024Путешествовали семьёй на Эльбрус с этой экскурсией. Все супер. По дороге водитель рассказывал много интересного. Посмотрите на лево, посмотрите на
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Бестселлер на Эльбрус»
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