ежедневно в 07:00 и 07:15

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Начало экскурсии — в Кисловодске. Мы можем забрать вас из Ессентуков и Пятигорска по пути.
Что вас ожидает
Знакомство с горной Кабардино-Балкарией
Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Кисловодска хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которое вы видите, ориентировочное.
8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе. 10:00 — Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах. 10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги. 12:30 — Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса). 14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в России. 15:00 — Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото. 16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.
Дополнительные расходы
Завтрак и обед в кафе
Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час
ежедневно в 07:00 и 07:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на проспекте Калинина 228
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 44 экскурсии для 52 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)