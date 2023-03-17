ежедневно в 07:00 и 07:15

К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе

Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кавказский Язык тролля с видом на горы-пятитысячники, Нижнее Голубое озеро, Черекская теснина — мы собрали для вас топовые места, без которых сложно представить Кабардино-Балкарию.

Они прекрасны в любое время года! На джипе в группе до 6 человек мы проедем по серпантину и, сполна насладившись природой, расслабимся на горячих источниках.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Начало экскурсии — в Кисловодске. Мы можем забрать вас из Ессентуков и Пятигорска по пути.

Что вас ожидает

Знакомство с горной Кабардино-Балкарией

Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Кисловодска хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которое вы видите, ориентировочное.

8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе.
10:00Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах.
10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги.
12:30Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса).
14:00Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в России.
15:00Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото.
16:00Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
  • Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.

Дополнительные расходы

  • Завтрак и обед в кафе
  • Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
  • Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час

ежедневно в 07:00 и 07:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Калинина 228
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Ночные
Водные развлечения
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Кавказ
Термальные источники
Весенние

Похожие туры из Кисловодска

Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
от адреса вашего проживания в пределах Кисловодска
17 мар
18 мар
19 мар
24 мар
4 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
3 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
18 000 за всё до 6 чел.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
3 отзыва
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Посидеть на Языке Тролля, оставить сердце в горах и отдохнуть в термальных источниках
по месту вашего проживания
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ