Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Пpиглашаем вас провести 2 приятных часа вместе с умными и милыми компаньонами. Мы отвезём вас на конную базу к Берёзовскому ущелью, где вы познакомитесь с добродушными лошадками. Опытный инструктор научит вас правильно укладывать седло, надевать уздечку и управлять лошадью. А потом вы отправитесь на ней лесными тропками среди красивых местных ландшафтов.
Ближайшие даты:
16
мар
мар
17
мар
мар
18
мар
мар
19
мар
мар
20
мар
мар
21
мар
мар
22
мар
мар
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Ваше путешествие начнётся в Кисловодске. Мы привезём вас на конную базу в село Элькуш и подберём подходящую лошадь.
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на конной прогулке.
- Познакомитесь с лошадкой. Инструктор подскажет, как найти подход к животному, подготовить его и управлять им. А также научит, как уверенно держаться в седле.
- Вы поедете верхом по лесным живописным тропам, ведущим на гору Малое седло. Инструктор будет сопровождать вас по всему маршруту.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса включены трансфер из Кисловодска и обратно, инструктаж, обучение и прогулка в сопровождении инструктора по всему маршруту.
- Инструктаж займёт около 20 минут, конная прогулка будет длиться 1 час 30 — 1 час 40 минут.
- Мастер-класс подойдёт всем желающим с любым уровнем подготовки, даже новичкам.
- К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
- Рекомендуем свободную форму одежды по сезону.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Добрый день, путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини-группе на 4–7 человек. Наши места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
23 фев 2024
Первый раз сел на коня, немного боязно было. Ребята, сопровождающие нашу группу, спокойно, без криков, оров с дружелюбием и юмором объясняли правила поведения и управления лошадьми. Во время прогулки зорко наблюдали за нами не только они, но и парящие в небе орлы - могучие птицы. Кони спокойные, сами выстраиваются в цепочку. Но, когда видят, что хозяева на них не смотрят, не подгоняют, начинают сбавлять ход. Пейзажи великолепные, несмотря на февраль месяц. Весной и летом, уверен, будет еще прекрасней. Спасибо за конную прогулку! Обязательно закажу прогулку еще и на более длительное время.
О
ОЛЬГА
7 фев 2024
Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая и захватывающая экскурсия. Лошадки ухоженные и послушные. Быстро нашла общий язык и прокатилась по красивейшим местам. Инструктор Руслан очень тактичный и профессионал своего дела. Спасибо за экскурсию и приятно проведенное время. Буду рекомендовать всем своим прогулку на лошадках!
А
Анастасия
6 фев 2024
Ездила на мастер класс по верховой езде. Осталась очень довольной. Лошади ухоженные, красивые, спокойные. Атмосфера невероятная. Захватывает дух! Рекомендую👍🏻
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
в Кисловодске
Сегодня
Завтра
18 мар
19 мар
18001 440₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
в районе Колоннады
Сегодня
Завтра
18 мар
19 мар
25002 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
рядом с памятником Ленину
Сегодня
Завтра
18 мар
19 мар
1 600₽ за человека