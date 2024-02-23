Первый раз сел на коня, немного боязно было. Ребята, сопровождающие нашу группу, спокойно, без криков, оров с дружелюбием и юмором объясняли правила поведения и управления лошадьми. Во время прогулки зорко наблюдали за нами не только они, но и парящие в небе орлы - могучие птицы. Кони спокойные, сами выстраиваются в цепочку. Но, когда видят, что хозяева на них не смотрят, не подгоняют, начинают сбавлять ход. Пейзажи великолепные, несмотря на февраль месяц. Весной и летом, уверен, будет еще прекрасней. Спасибо за конную прогулку! Обязательно закажу прогулку еще и на более длительное время.