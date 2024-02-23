Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Мастер-класс в группе в Кисловодске

Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку

5
3 отзыва
Пpиглашаем вас провести 2 приятных часа вместе с умными и милыми компаньонами. Мы отвезём вас на конную базу к Берёзовскому ущелью, где вы познакомитесь с добродушными лошадками. Опытный инструктор научит вас правильно укладывать седло, надевать уздечку и управлять лошадью. А потом вы отправитесь на ней лесными тропками среди красивых местных ландшафтов.
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Ваше путешествие начнётся в Кисловодске. Мы привезём вас на конную базу в село Элькуш и подберём подходящую лошадь.
  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на конной прогулке.
  • Познакомитесь с лошадкой. Инструктор подскажет, как найти подход к животному, подготовить его и управлять им. А также научит, как уверенно держаться в седле.
  • Вы поедете верхом по лесным живописным тропам, ведущим на гору Малое седло. Инструктор будет сопровождать вас по всему маршруту.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса включены трансфер из Кисловодска и обратно, инструктаж, обучение и прогулка в сопровождении инструктора по всему маршруту.
  • Инструктаж займёт около 20 минут, конная прогулка будет длиться 1 час 30 — 1 час 40 минут.
  • Мастер-класс подойдёт всем желающим с любым уровнем подготовки, даже новичкам.
  • К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
  • Рекомендуем свободную форму одежды по сезону.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Сергей
23 фев 2024
Первый раз сел на коня, немного боязно было. Ребята, сопровождающие нашу группу, спокойно, без криков, оров с дружелюбием и юмором объясняли правила поведения и управления лошадьми. Во время прогулки зорко наблюдали за нами не только они, но и парящие в небе орлы - могучие птицы. Кони спокойные, сами выстраиваются в цепочку. Но, когда видят, что хозяева на них не смотрят, не подгоняют, начинают сбавлять ход. Пейзажи великолепные, несмотря на февраль месяц. Весной и летом, уверен, будет еще прекрасней. Спасибо за конную прогулку! Обязательно закажу прогулку еще и на более длительное время.
О
7 фев 2024
Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая и захватывающая экскурсия. Лошадки ухоженные и послушные. Быстро нашла общий язык и прокатилась по красивейшим местам. Инструктор Руслан очень тактичный и профессионал своего дела. Спасибо за экскурсию и приятно проведенное время. Буду рекомендовать всем своим прогулку на лошадках!
Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живаяПосетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живаяПосетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая
А
6 фев 2024
Ездила на мастер класс по верховой езде. Осталась очень довольной. Лошади ухоженные, красивые, спокойные. Атмосфера невероятная. Захватывает дух! Рекомендую👍🏻

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