Отправляемся исследовать край горных селений! Здесь вы почувствуете себя наедине с природой — но при этом не будете в одиночестве. Мы откроем для вас ущелья, где высятся грозные башни, а на окрестных холмах ютятся могильники и святилища — памятники культа предков. А ещё покажем посёлки и местные достопримечательности, где жители радушно принимают гостей.

Описание экскурсии

Этот насыщенный историческими фактами и большим объёмом информации маршрут идеально подойдёт для искушенных и готовых к долгой дороге путешественников. Наш путь будет пролегать вдоль Куртатинского ущелья — его длина более 50 км, и буквально на каждом шагу расположены достопримечательности, заслуживающие внимания. Мы осмотрим самые важные из их:

Памятник Уастырджи — монумент в честь Георгия Победоносца, который в Осетии издавна отождествляется с героем нартского эпоса

— монумент в честь Георгия Победоносца, который в Осетии издавна отождествляется с героем нартского эпоса Крепость Дзивгис — крупнейшая наскальная цитадель на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, её не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас I

— крупнейшая наскальная цитадель на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, её не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас I Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — построен на высоте 2000 метров в 2000 году и считается самым высокогорным в России

— построен на высоте 2000 метров в 2000 году и считается самым высокогорным в России Арт-объект в виде буквы Æ — расположен на смотровой площадке между Фиагдоном и Даргавсом

— расположен на смотровой площадке между Фиагдоном и Даргавсом Даргавс — уникальный памятник древней осетинской культуры, «город мёртвых». 95 склеповых могильников, где в середине 20 века были найдены удивительные артефакты

— уникальный памятник древней осетинской культуры, «город мёртвых». 95 склеповых могильников, где в середине 20 века были найдены удивительные артефакты Кармадон — печально известное место, где сошедший ледник уничтожил посёлок и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего

Организационные детали

Обратите внимание

Возможность посещения ущелий Кармадон и Даргавс зависит от погодных условий и требует дополнительной оплаты на месте: Даргавс — 300 ₽ с чел., Кармадон — 300 ₽ с чел.