Отправляемся исследовать край горных селений! Здесь вы почувствуете себя наедине с природой — но при этом не будете в одиночестве.
Мы откроем для вас ущелья, где высятся грозные башни, а на окрестных холмах ютятся могильники и святилища — памятники культа предков. А ещё покажем посёлки и местные достопримечательности, где жители радушно принимают гостей.
Описание экскурсии
Этот насыщенный историческими фактами и большим объёмом информации маршрут идеально подойдёт для искушенных и готовых к долгой дороге путешественников. Наш путь будет пролегать вдоль Куртатинского ущелья — его длина более 50 км, и буквально на каждом шагу расположены достопримечательности, заслуживающие внимания. Мы осмотрим самые важные из их:
- Памятник Уастырджи — монумент в честь Георгия Победоносца, который в Осетии издавна отождествляется с героем нартского эпоса
- Крепость Дзивгис — крупнейшая наскальная цитадель на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, её не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас I
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — построен на высоте 2000 метров в 2000 году и считается самым высокогорным в России
- Арт-объект в виде буквы Æ — расположен на смотровой площадке между Фиагдоном и Даргавсом
- Даргавс — уникальный памятник древней осетинской культуры, «город мёртвых». 95 склеповых могильников, где в середине 20 века были найдены удивительные артефакты
- Кармадон — печально известное место, где сошедший ледник уничтожил посёлок и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего
Организационные детали
Обратите внимание
Возможность посещения ущелий Кармадон и Даргавс зависит от погодных условий и требует дополнительной оплаты на месте: Даргавс — 300 ₽ с чел., Кармадон — 300 ₽ с чел.
- Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Mercedes на 19 мест или на новом автобусе на 30 мест
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
- Обязательно наличие паспорта, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении
- Маршрут не подходит детям дошкольного возраста и маломобильным путешественникам
- Мы не несём ответственность за качество питания и уровень обслуживания в местных кафе
в среду и воскресенье в 06:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вашего отеля или санатория
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 6236 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кисловодска
