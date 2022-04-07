Об экскурсии

Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.

В Джилы-Су находятся несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг.

Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного источника, воды которого полезны для печени — Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же шумный и величественный, как Султан. Рядом с Каракая-Су шумит самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 м.

Также урочище славится большим количеством минеральных источников, отличающихся по составу и вкусу. Так, можно отведать кремнистую, железную, горную или маломинерализованную воду. Особой популярностью пользуется нарзанный источник Джилы-Су, где температура достигает +24 °C.