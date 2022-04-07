Место силы Джилы-су

Джилы-Су - природное урочище в Кабардино-Балкарии

5
1 отзыв
Мини-группа
Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии.

Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры.

Урочище захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су
Место силы Джилы-су

Что вас ожидает 🤩

  • Обзорная площадка с видом на Кисловодск
  • Обсерватория (плато Шаджатмаз)
  • Скалы «Бандиты»
  • Скалы «Аватары»
  • Водопад Каракая-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Эмир
  • Урочище Джилы-Су
  • Парк «Долина нарзанов»

Об экскурсии

Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
В Джилы-Су находятся несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг.
Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного источника, воды которого полезны для печени — Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же шумный и величественный, как Султан. Рядом с Каракая-Су шумит самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 м.
Также урочище славится большим количеством минеральных источников, отличающихся по составу и вкусу. Так, можно отведать кремнистую, железную, горную или маломинерализованную воду. Особой популярностью пользуется нарзанный источник Джилы-Су, где температура достигает +24 °C.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание (кафе с национальной кавказской кухней)
  • Билет в заповедник (50-100 руб.)
Место начала и завершения?
Вокзальная улица, 16, Кисловодск
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

Отзывы от туристов

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