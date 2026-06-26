Давайте вырвемся из-под купола городских огней, чтобы ощутить масштаб Вселенной и увидеть красивое астрономическое явление! Мы предлагаем провести ночь на высоте 2700 метров. Здесь вы услышите рассказ о созвездиях Северного Кавказа и научитесь отличать Персеиды от случайных метеоров. А затем встретите рассвет и посетите Долину Нарзанов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

22:00 — выезд из Кисловодска

23:30 — плато Бермамыт. Здесь, вдали от города, небо становится особенно ясным и близким. Вы почувствуете свежесть высокогорья, вдохнёте воздух, наполненный ароматами трав, и увидите панораму Кавказского хребта в лунном свете

23:45–4:00 — звездопад Персеиды. Мы расскажем о созвездиях летнего неба Северного Кавказа, научим отличать Персеиды от случайных метеоров и поможем настроить камеру для ночной съёмки

4:00–6:00 — рассвет на плато. Один из самых зрелищных моментов: мы будем ждать первые лучи солнца над Кавказским хребтом. Когда небо начнёт светлеть, а горы окрасятся в розовые и золотые тона, вы поймёте, почему ради этого стоило не спать ночь

6:00 — дорога до Долины нарзанов

7:00 — завтрак

8:00 — Долина нарзанов. Вы посетите источники, узнаете об их истории и целебных свойствах. Попробуете воду прямо из природных родников — этот опыт невозможно повторить в городе. Затем пройдёте вдоль реки Хасаут к живописным водопадам

9:30–10:30 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали