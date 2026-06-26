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Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов

Увидеть метеорный поток и попробовать воду из природных родников (из Кисловодска)
Давайте вырвемся из-под купола городских огней, чтобы ощутить масштаб Вселенной и увидеть красивое астрономическое явление! Мы предлагаем провести ночь на высоте 2700 метров.

Здесь вы услышите рассказ о созвездиях Северного Кавказа и научитесь отличать Персеиды от случайных метеоров. А затем встретите рассвет и посетите Долину Нарзанов.
Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов
Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов
Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов

Описание экскурсии

22:00 — выезд из Кисловодска

23:30 — плато Бермамыт. Здесь, вдали от города, небо становится особенно ясным и близким. Вы почувствуете свежесть высокогорья, вдохнёте воздух, наполненный ароматами трав, и увидите панораму Кавказского хребта в лунном свете

23:45–4:00 — звездопад Персеиды. Мы расскажем о созвездиях летнего неба Северного Кавказа, научим отличать Персеиды от случайных метеоров и поможем настроить камеру для ночной съёмки

4:00–6:00 — рассвет на плато. Один из самых зрелищных моментов: мы будем ждать первые лучи солнца над Кавказским хребтом. Когда небо начнёт светлеть, а горы окрасятся в розовые и золотые тона, вы поймёте, почему ради этого стоило не спать ночь

6:00 — дорога до Долины нарзанов

7:00 — завтрак

8:00 — Долина нарзанов. Вы посетите источники, узнаете об их истории и целебных свойствах. Попробуете воду прямо из природных родников — этот опыт невозможно повторить в городе. Затем пройдёте вдоль реки Хасаут к живописным водопадам

9:30–10:30 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Патриот
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Курортного бульвара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 778 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

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