Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов
Увидеть метеорный поток и попробовать воду из природных родников (из Кисловодска)
Давайте вырвемся из-под купола городских огней, чтобы ощутить масштаб Вселенной и увидеть красивое астрономическое явление! Мы предлагаем провести ночь на высоте 2700 метров.
Здесь вы услышите рассказ о созвездиях Северного Кавказа и научитесь отличать Персеиды от случайных метеоров. А затем встретите рассвет и посетите Долину Нарзанов.
Описание экскурсии
22:00 — выезд из Кисловодска
23:30 — плато Бермамыт. Здесь, вдали от города, небо становится особенно ясным и близким. Вы почувствуете свежесть высокогорья, вдохнёте воздух, наполненный ароматами трав, и увидите панораму Кавказского хребта в лунном свете
23:45–4:00 — звездопад Персеиды. Мы расскажем о созвездиях летнего неба Северного Кавказа, научим отличать Персеиды от случайных метеоров и поможем настроить камеру для ночной съёмки
4:00–6:00 — рассвет на плато. Один из самых зрелищных моментов: мы будем ждать первые лучи солнца над Кавказским хребтом. Когда небо начнёт светлеть, а горы окрасятся в розовые и золотые тона, вы поймёте, почему ради этого стоило не спать ночь
6:00 — дорога до Долины нарзанов
7:00 — завтрак
8:00 — Долина нарзанов. Вы посетите источники, узнаете об их истории и целебных свойствах. Попробуете воду прямо из природных родников — этот опыт невозможно повторить в городе. Затем пройдёте вдоль реки Хасаут к живописным водопадам
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 778 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Звездопад Персеиды, рассвет в горах и Долина нарзанов»