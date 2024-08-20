8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Проведите незабываемый день в Кисловодске: парк, виллы, Медовые водопады и легенды города ждут вас! Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Далее вы навестите вековую Каскадную лестницу, познакомитесь с историей элитного старинного отеля «Эльбрус», таинственной виллы «Ретвизан» и дачи Шаляпина»
3 сен в 11:00
6 сен в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Кисловодск во все времена
Познакомиться с историей и архитектурой курортного города
Начало: У Свято-Никольского собора
«Дача Шаляпина — терем в стиле модерн, с балкона которого пел сам маэстро»
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
3 сен в 10:00
7 сен в 10:00
16001 120₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кисловодск в именах и судьбах
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Начало: В районе Каскадной лестницы
«Вы увидите дачу Шаляпина, узнаете, какой нарзан предпочитал Чехов, где жила любимая женщина императора Николая II, а где — его тётя»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
3 сен в 14:00
6 сен в 10:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККалинина20 августа 2024Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.
- ВВера18 августа 2024Были на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтись по улочкам и паркам
- ССергей23 июля 2024Громаднейшее спасибо Ирине и ее мужу Олегу за прекрасно проведенное время, эта экскурсия в полной мере дает познакомится с замечательным
- ЛЛюдмила10 июля 2024Огромная благодрность экскурсоводу Ирине за великолепную экскурсию по Кислводску и его окрестностям плюс Медовые водопады. Мы с дочерью в восторге
- ККатя22 августа 2023Были на экскурсии с детьми, 11 и 12 лет. Это одна из самых чудесных, интересных, увлекательных и познавательных экскурсий! Много интересной
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дача Шаляпина»
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