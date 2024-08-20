Дача Шаляпина – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дача Шаляпина» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Проведите незабываемый день в Кисловодске: парк, виллы, Медовые водопады и легенды города ждут вас! Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Далее вы навестите вековую Каскадную лестницу, познакомитесь с историей элитного старинного отеля «Эльбрус», таинственной виллы «Ретвизан» и дачи Шаляпина»
3 сен в 11:00
6 сен в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск во все времена
Пешая
скидка
30%
4 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Кисловодск во все времена
Познакомиться с историей и архитектурой курортного города
Начало: У Свято-Никольского собора
«Дача Шаляпина — терем в стиле модерн, с балкона которого пел сам маэстро»
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
3 сен в 10:00
7 сен в 10:00
16001 120 за человека
Кисловодск в именах и судьбах
Пешая
260 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кисловодск в именах и судьбах
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Начало: В районе Каскадной лестницы
«Вы увидите дачу Шаляпина, узнаете, какой нарзан предпочитал Чехов, где жила любимая женщина императора Николая II, а где — его тётя»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
3 сен в 14:00
6 сен в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калинина
    20 августа 2024
    Кисловодск во все времена
    Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.
  • В
    Вера
    18 августа 2024
    Кисловодск во все времена
    Были на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтись по улочкам и паркам
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    Кисловодска, почувствовать настроение и атмосферу курорта. Елена показала и рассказала нам много интересного о городе, провела по замечательным местам. Удивило, как много интересных и необычных подробностей она знает об истории города! Спасибо большое и желаем удачи в профессии!

    Были на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтись
  • С
    Сергей
    23 июля 2024
    Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
    Громаднейшее спасибо Ирине и ее мужу Олегу за прекрасно проведенное время, эта экскурсия в полной мере дает познакомится с замечательным
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    Кисловодском! Ирина просто кладезь знаний! передвижение по локациям очень комфортное, все грамотно спланировано, очень много старинных фотографий и примеров. Одна из лучших экскурсий для знакомства с городом!

  • Л
    Людмила
    10 июля 2024
    Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
    Огромная благодрность экскурсоводу Ирине за великолепную экскурсию по Кислводску и его окрестностям плюс Медовые водопады. Мы с дочерью в восторге
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    от времени, проведённом с таким профессионалом, влюблённым в своё дело, погружённым так глубоко в историю страны и родного края! Будем рады встрече в следующем году!

  • К
    Катя
    22 августа 2023
    Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
    Были на экскурсии с детьми, 11 и 12 лет. Это одна из самых чудесных, интересных, увлекательных и познавательных экскурсий! Много интересной
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    информации, с картинками, интересными примерами, загадками)) Дети в полном восторге от Ирины, она им очень понравилась! Всем рекомендуем данную экскурсию. Маленьким деткам будет тяжело, экскурсия длинная, а вот дети постарше, выдержат))

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дача Шаляпина»

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  2. Самое главное
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  4. Гижгит
  5. Медовые водопады
  6. Долина Нарзанов
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2024
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