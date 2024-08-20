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Кисловодска, почувствовать настроение и атмосферу курорта. Елена показала и рассказала нам много интересного о городе, провела по замечательным местам. Удивило, как много интересных и необычных подробностей она знает об истории города! Спасибо большое и желаем удачи в профессии!