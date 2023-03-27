Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Перевал Восьмерка Аул Призрак Хасаут и ущелье Долина Нарзанов
Ближайшие даты:
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Несколько смотровых площадок на Эльбрус и Кавказский хребет
  • Ущелье Кичмалка
  • Перевал Восьмерка
  • Ущелье Хасаут
  • Заброшенный древний аул
  • Долина нарзанов
  • Водопад Долина нарзанов
  • Обсерватория солнечный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт. Людей здесь меньше, а природа и виды — столь же захватывающие. По дороге к аулу мы заедем в Долину Нарзанов — экопарк с прогулочным маршрутом. Затем через высокогорную обсерваторию и перевал Восьмёрка отправимся в аул. Альпийские луга, табуны лошадей,отары барашек и даже альпаки будут на нашем пути.

Долина Нарзанов

Полчаса езды из Кисловодска по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.

Аул Хасаут

Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м. в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями.

Альпаки

Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.

Обед

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser
Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало

Дополнительные расходы

.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Эта экскурсия в формате джип-тур, в группе до 6 человек
  • Дополнительные затраты (не обязательно)
  • Вход в парк Долина Нарзанов — 100 руб. /чел.
  • Питание в кафе
  • Вход на ферму альпак — 200 руб. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
Конные прогулки
Животные
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Выездные
Трансфер
Эльбрус
Популярные места

Похожие туры из Кисловодска

Путешествие в «Долину Нарзанов»
3 часа
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Путешествие в «Долину Нарзанов»
Проехать по красивейшей дороге в Приэльбрусье и погулять в горном парке с минеральными источниками
у вашего места пребывания в Кисловодске
Сегодня
Завтра
29 мар
30 мар
от 5 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
4.5 часа
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
31 отзыв
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Проехать по ущелью Хасаут, увидеть Эльбрус и насладиться вкусом минеральной воды
у Колонады. у входа в парк
Сегодня
Завтра
29 мар
30 мар
1 200 за человека
Аул-призрак Хасаут, Долина Нарзанов и панорамы Эльбруса в мини-группе
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
1 отзыв
Аул-призрак Хасаут, Долина Нарзанов и панорамы Эльбруса в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
у вашего отеля
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
2 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ