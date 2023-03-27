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Что вас ожидает 🤩
- Несколько смотровых площадок на Эльбрус и Кавказский хребет
- Ущелье Кичмалка
- Перевал Восьмерка
- Ущелье Хасаут
- Заброшенный древний аул
- Долина нарзанов
- Водопад Долина нарзанов
- Обсерватория солнечный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт. Людей здесь меньше, а природа и виды — столь же захватывающие. По дороге к аулу мы заедем в Долину Нарзанов — экопарк с прогулочным маршрутом. Затем через высокогорную обсерваторию и перевал Восьмёрка отправимся в аул. Альпийские луга, табуны лошадей,отары барашек и даже альпаки будут на нашем пути.
Долина Нарзанов
Полчаса езды из Кисловодска по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.
Аул Хасаут
Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м. в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями.
Альпаки
Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.
Обед
Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser
Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало
Дополнительные расходы
.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- По адресу вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Эта экскурсия в формате джип-тур, в группе до 6 человек
- Дополнительные затраты (не обязательно)
- Вход в парк Долина Нарзанов — 100 руб. /чел.
- Питание в кафе
- Вход на ферму альпак — 200 руб. /чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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