Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Приглашаю вас посетить плато Бермамыт, где открываются невероятные виды на горы Кавказа — и суета повседневной жизни отступает.
После пешей прогулки вы пересядете на лошадей и вместе с инструктором отправитесь в незабываемое путешествие по альпийским лугам. Вы услышите легенды, узнаете о традициях коневодства и побываете в местах, где гнездятся орлы.
Мы встретимся в Кисловодске и перед основной частью программы заедем в кафе позавтракать. Затем направимся на плато Бермамыт, которое по красоте ничем не уступает знаменитым скалам Аризоны и Гранд-Каньону.
Вы полюбуетесь Кавказский хребтом и Эльбрусом, увидите природный «амфитеатр» и скалы «Два монаха». А самые смелые путешественники смогут пройти по выступу скалы и сделать невероятные фото над пропастью. Мы расскажем историю края и самого плато, а также откроем легенды этих мест. Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в одном из кафе.
Оседлать коня
Если вы не хотите кататься на лошадях, то мы отправим вас домой с водителем. А с желающими поедем в село Элькуш. Вы пересядете на карачаевских жеребцов и отправитесь на конную прогулку по альпийским лугам над Берёзовским ущельем (1 час). Наши опытные гиды-инструкторы будут сопровождать вас и помогать на протяжении всего маршрута.
Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов. Мы остановимся на привал в месте, похожем на плато Бермамыт, и вы сравните мини-плато с настоящим каньоном!
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике. Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа, из которых 1,5–2 часа по бездорожью.
В стоимость не входит питание в кафе с местной кухней (200–600 ₽/чел.)
Если вы не хотите присоединиться к конной прогулке, сообщите заранее. После поездки в горы мы отвезём вас домой
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе
Для конной прогулки рекомендуем тёплую и свободную одежду, удобную и закрытую обувь. В горах и днём, и после захода солнца может быть прохладно.
Если есть желание покормить лошадей после прогулки, советуем взять с собой сахар, морковку или яблоки
Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3346 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после читать дальшеуменьшить
которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем.
Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Мария
Наш гид останавливался во всех красивых местах плата Бермамыт, ждал пока все на фотографируются, помогал с фото. Рассказывал о местах. Затем мы поехали встречать закат на конной прогулке. Нас сопровождали два очень харизматичных работника конюшни. Настроение было отличное! Спасибо!
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Н
Никита
Спасибо большое за организацию поездки на плато Бермамыт и конную прогулку! Виды потрясающие и повезло с погодой и смогли увидеть красавец Эльбрус! Отдельное спасибо гиду Умару! Так же спасибо что смогли подстраиваться исходя читать дальшеуменьшить
из нашего времени! Мы освободились раньше и нам предложили поехать на конную прогулку раньше чем у нас было запланировано изначально! Про конную поездку все прошло супер! Лошадь попалась спокойная и слушалась всех команд и никуда не пыталась срулить с маршрута! Но если хотите что бы вас прокатили быстро - то необходимо брать индивидуальную поездку на лошади! Что и сделаем в следующий раз!
+2
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Татьяна
Группа на экскурсию не набралась, поэтому мне предложили разделить на две: сначала я была на конной прогулке, потом встречали закат на плато Бермамыт Вышло просто незабываемо) Прогулка на лошадях прошла прекрасно, читать дальшеуменьшить
так как я не первый раз в седле, мне разрешили побегать. Те, кто был в первый раз, шагали. Виды захватывают дух: кругом горы, ущелье, орлы. Все лошадки чистые, ухоженные Дорога до Бермамыта красочная, наделала очень много фотографий. Закат тоже был прекрасен, на обратной дороге бонусом мы остановились полюбоваться звездным небом. Впечатления просто незабываемые, если думаете стоит ли - не думайте, посмотрите мои фото и забронируйте)
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А
Анна
Благодарим Алика за чудесную экскурсию. Утром когда мы выехали из дома погода была хмурая и накрапывал дождь, мы даже успели немного взгрустнуть по этому поводу, когда доехали до места начался читать дальшеуменьшить
сильный дождь было абсолютно ничего не видно, но Алик предупредил что нужно немного подождать и будет ясная погода, в этом месте она меняется молниеносно. Попили чая под веселые разговоры и погода стала хорошая. После мыса мы отправились к лошадям, по дороге увидели стаю грифов, парящих орлов и табуны лошадей и овец. Часовая поездка на лошадях принесла огромную радость каждому, лошади послушные, красивые и невероятный ландшафт.
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А
Анастасия
Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!
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А
Анастасия
Под впечатлением от чудесной экскурсии!!! Организаторы постоянно были на связи, накануне всё подробно объяснили по телефону. Лошадки очень спокойные, справились даже те, кто сели первый раз. Виды невероятные!!! Это просто необходимо увидеть, совершенно волшебные места!!! Гид не давал скучать по дороге. Однозначно рекомендуем!
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