Приглашаю вас посетить плато Бермамыт, где открываются невероятные виды на горы Кавказа — и суета повседневной жизни отступает. После пешей прогулки вы пересядете на лошадей и вместе с инструктором отправитесь в незабываемое путешествие по альпийским лугам. Вы услышите легенды, узнаете о традициях коневодства и побываете в местах, где гнездятся орлы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поездка в горы

Мы встретимся в Кисловодске и перед основной частью программы заедем в кафе позавтракать. Затем направимся на плато Бермамыт, которое по красоте ничем не уступает знаменитым скалам Аризоны и Гранд-Каньону.

Вы полюбуетесь Кавказский хребтом и Эльбрусом, увидите природный «амфитеатр» и скалы «Два монаха». А самые смелые путешественники смогут пройти по выступу скалы и сделать невероятные фото над пропастью. Мы расскажем историю края и самого плато, а также откроем легенды этих мест. Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в одном из кафе.

Оседлать коня

Если вы не хотите кататься на лошадях, то мы отправим вас домой с водителем. А с желающими поедем в село Элькуш. Вы пересядете на карачаевских жеребцов и отправитесь на конную прогулку по альпийским лугам над Берёзовским ущельем (1 час). Наши опытные гиды-инструкторы будут сопровождать вас и помогать на протяжении всего маршрута.

Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов. Мы остановимся на привал в месте, похожем на плато Бермамыт, и вы сравните мини-плато с настоящим каньоном!

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике. Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа, из которых 1,5–2 часа по бездорожью.

В стоимость не входит питание в кафе с местной кухней (200–600 ₽/чел.)

Если вы не хотите присоединиться к конной прогулке, сообщите заранее. После поездки в горы мы отвезём вас домой

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата