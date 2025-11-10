Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

С недавних пор Кисловодск прославился как город Чебурашки. После съёмок фильма здесь установили более 10 скульптур сказочного героя.



Чтобы вы не тратили время на поиски, мы покажем вам все места, где снимали «Чебурашку», расскажем интересные истории о съёмочном процессе, городе и его достопримечательностях. И всё это — в формате непринуждённой профессиональной фотосессии.