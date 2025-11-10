С недавних пор Кисловодск прославился как город Чебурашки. После съёмок фильма здесь установили более 10 скульптур сказочного героя.
Чтобы вы не тратили время на поиски, мы покажем вам все места, где снимали «Чебурашку», расскажем интересные истории о съёмочном процессе, городе и его достопримечательностях. И всё это — в формате непринуждённой профессиональной фотосессии.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Основные локации на маршруте
- Курортный бульвар — место притяжения всех отдыхающих. Здесь снимали яркую сцену с апельсинами
- Здание Главных нарзанных ванн в индо-сарацинском стиле — пожалуй, самая фотогеничная достопримечательность города
- Колоннада — одна из визитных карточек кисловодского курорта
Фотограф подберёт самые удачные ракурсы и детали для фона — здания с ажурной лепниной, кованой лестницей, цветными орнаментами. Поможет комфортно чувствовать себя перед камерой и запечатлеет вас в компании ушастого персонажа. А ещё расскажет, где прячется секретная 12-я фигурка (Чебурашка-художник).
Организационные детали
- В течение недели фотограф пришлёт ссылку с готовыми фотографиями в авторской обработке (от 30 фото). Ссылка будет действительна 30 дней
- Съёмка проходит на профессиональном фотооборудовании Canon R6 Mark 2, Zoom объективы
- Фотосессию проведу я или другой опытный фотограф из команды
- Можно устроить фотопрогулку и для большего количества человек (+ 1000 ₽ за каждого участника свыше 4)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Здравствуйте, меня зовут Александр! Представляю команду фотографов, которые сделают ваше путешествие незабываемым. С радостью сделаем красочные и профессиональные снимки. До встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Кисловодска
