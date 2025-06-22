Участники экскурсии отправляются в однодневное путешествие из Кисловодска к Эльбрусу.
Маршрут включает посещение озера Гижгит с его лазурной водой, остановку в городе-призраке Тырныауз и поездку через живописное Баксанское ущелье.
На поляне Азау начнется подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров, где открываются потрясающие виды на Эльбрус.
Завершает экскурсию посещение поляны нарзанов, где можно попробовать минеральную воду и приобрести сувениры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Виды на Эльбрус
- 📸 Фото на озере Гижгит
- 🏰 Город-призрак Тырныауз
- 🚡 Подъем на 3800 метров
- 💧 Поляна нарзанов
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Тырныауз
- Баксанское ущелье
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
Описание экскурсии
- Озеро Гижгит. Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит. Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами. Вода здесь отличается ярким лазурным цветом — не забудьте подготовить фотоаппараты.
- Тырныауз. Следующая точка — самый высокогорный город России. Ещё его называют городом-призраком. В пути я расскажу о причине его быстрого развития, а затем — внезапного опустошения.
- Баксанское ущелье. Самое популярное в Кабардино-Балкарии и одно из самых живописных на Кавказе. И конечно, самое высокогорное.
- Подъемник Адыр-Су. Вот мы и приблизились к Эльбрусу; 60-метровый горный подъемник служит для подачи автомобилей в альплагерь, а слева от него грохочет каскадами река Адыр-Су. Такое нечасто увидишь.
- Поляна Азау и Эльбрус. Сытые и довольные, добираемся до изюминки нашего путешествия. На поляне Азау начнётся наш подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров над уровнем моря. Вот мы и на склоне Эльбруса!
- Поляна нарзанов. Дальше по маршруту нас ждёт поляна нарзанов, где мы насладимся вкусом минеральной воды. Здесь также можно будет выбрать сувениры на память о нашем путешествии.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных адаптированных автомобилях (Toyota, УАЗ Патриот, Hyundai Starex).
- Обед оплачивается отдельно (средний чек — 600 ₽).
- Билеты на подъёмник — 2700 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2942 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
22 июн 2025
Поездка на Эльбрус была офигенной море эмоций, впечатлений дорога прошла на ура
Входит в следующие категории Кисловодска
