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практически все места 😂 Сергей показывал нам просто невероятные места, которые хотелось обнять и не отпускать. Мы все были на одной волне, останавливались, снимали фотали, все что только показалось нам интересно. К подъезду к озеру Гижгит начался дождь, мы вышли на пол минуты и вернулись обратно в машину 😂 но даже это нам не омрачило день. Отдельно скажу про полёты на чегеме, это просто до слез-сбылась моя мечта, полет на параплане. И место невероятно красивое, атмосферное, и летать там было просто до слез красиво. При этом Сергей нас два раза туда возил, тк первый раз полётов не было, и мы решили заехать чуть позже. За что ему огромное спасибо ❤️ в общем этот день-как целая жизнь 🥰 обязательно посетим эту экскурсию снова, уже в др наш отпуск)