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Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак

Путешествие на джипе к Чегемским водопадам: групповая экскурсия в мини-группе
4.8
38 отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак

Описание экскурсии

Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам. Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото, насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции! Скорее БРОНИРУЙТЕ!

Ежедневно в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • По договоренности: парадром «Чегем», аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых)
Что включено
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Питание:
  • Завтрак (400)
  • Обед (~600руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
2
1
Ю
Это была очень хорошая экскурсия. Красивые виды, впечатляющие локации, очень живописная дорога. Спасибо гиду Антону за атмосферу, интересные рассказы и ответы на вопросы.
Единственно из описания экскурсии не совсем понятно, что
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главное зачем туда едут люди (ну или у нас такая группа с обралась) это полет на парапланах. И если ты не летаешь, то посещения старинного некрополя недостаточно по времени. Получается, кто не летает, ждет всех остальных. Может надо продумать какой-то маршрут/вариант для тех, кто не летает. Потому что ожидание по времени может быть разным. Или заранее предупреждать об этом в описании.
Остальное все отлично.

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Р
Здравствуйте, хочу выразить вашей команде и гиду Александру,гиду Артемию огромную благодарность, очень круто все организованно, гид крутой, все классно рассказал показал, все доступно и понятно, вобщем под огромным, крутым впечатлением!! Спасибо огромное очень круто🤝💪💪
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Е
Экскурсия супер! Очень красивые места и самый прекрасный гид, который знает историю этих мест, всю дорогу нам рассказывал интересные истории и факты! Большое спасибо за прекрасную поездку!
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С
Роман просто лучший! Показал нам столько невероятно красивых мест! Очень рекомендую эту поездку🙏
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Д
18.06.25 посещала данную экскурсию, всю поездку сопровождал гид-экскурсовод Александр. Наше путешествие выдалось очень насыщенным, колоритным, Александр делал остановки, все не спеша успели сделать фото и насладиться живописной природой. Также Александр
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рассказывал очень интересные факты, историю, это в свою очередь еще больше завораживало. Завтракали и обедали во вкусных и живописных местах! Гид очень заботливый и внимательный. Было комфортно. Еще отдельное спасибо людям, с кем была эта поездка! Приятная атмосфера и новые знакомства! вы классные!!! 😌 Если и посещать экскурсии, выбирайте Александра, не пожалеете! Увезете кучу положительных эмоций! Спасибо!

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Т
Итак, 70% впечатлений от экскурсии зависит от гида, нам попался просто потрясающий гид-Сергей. И все. Это была одна из самых лучших поездок здесь за две недели отдыха. А мы объездили
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практически все места 😂 Сергей показывал нам просто невероятные места, которые хотелось обнять и не отпускать. Мы все были на одной волне, останавливались, снимали фотали, все что только показалось нам интересно. К подъезду к озеру Гижгит начался дождь, мы вышли на пол минуты и вернулись обратно в машину 😂 но даже это нам не омрачило день. Отдельно скажу про полёты на чегеме, это просто до слез-сбылась моя мечта, полет на параплане. И место невероятно красивое, атмосферное, и летать там было просто до слез красиво. При этом Сергей нас два раза туда возил, тк первый раз полётов не было, и мы решили заехать чуть позже. За что ему огромное спасибо ❤️ в общем этот день-как целая жизнь 🥰 обязательно посетим эту экскурсию снова, уже в др наш отпуск)

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