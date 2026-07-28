Описание экскурсииОтправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам. Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото, насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции! Скорее БРОНИРУЙТЕ!
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- По договоренности: парадром «Чегем», аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых)
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Питание:
- Завтрак (400)
- Обед (~600руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Это была очень хорошая экскурсия. Красивые виды, впечатляющие локации, очень живописная дорога. Спасибо гиду Антону за атмосферу, интересные рассказы и ответы на вопросы.
Единственно из описания экскурсии не совсем понятно, что
Единственно из описания экскурсии не совсем понятно, что
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Р
Здравствуйте, хочу выразить вашей команде и гиду Александру,гиду Артемию огромную благодарность, очень круто все организованно, гид крутой, все классно рассказал показал, все доступно и понятно, вобщем под огромным, крутым впечатлением!! Спасибо огромное очень круто🤝💪💪
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Е
Экскурсия супер! Очень красивые места и самый прекрасный гид, который знает историю этих мест, всю дорогу нам рассказывал интересные истории и факты! Большое спасибо за прекрасную поездку!
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С
Роман просто лучший! Показал нам столько невероятно красивых мест! Очень рекомендую эту поездку🙏
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Д
18.06.25 посещала данную экскурсию, всю поездку сопровождал гид-экскурсовод Александр. Наше путешествие выдалось очень насыщенным, колоритным, Александр делал остановки, все не спеша успели сделать фото и насладиться живописной природой. Также Александр
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Т
Итак, 70% впечатлений от экскурсии зависит от гида, нам попался просто потрясающий гид-Сергей. И все. Это была одна из самых лучших поездок здесь за две недели отдыха. А мы объездили
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