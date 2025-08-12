Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Не упустите возможность принять участие в этой незабываемой экскурсии, где красота и впечатления станут вашими верными спутниками. Будьте готовы к приключениям, ведь каждый шаг откроет новые впечатления и запоминающиеся моменты.



Готовьте фотоаппараты и открывайте свои сердца для невероятной красоты, ведь наша экскурсия обещает быть захватывающей! 5 3 отзыва

Виктор Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Волшебство природы КБР Выезд из Кисловодска или городов КМВ с 6.30 до 7.00 утра. Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета. Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды. Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады. По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на параплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)

Ежедневно с 7.00 до 8.30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Гижгит

Баксанское ущелье

Перевал Актопрак

Чегемские водопады

По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю Что включено Транспортные услуги

Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты

Еда и напитки, обед в кафе Место начала и завершения? Кисловодск Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.