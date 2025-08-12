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Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит

Однодневная индивидуальная экскурсия к Чегемским водопадам из Кисловодска
Не упустите возможность принять участие в этой незабываемой экскурсии, где красота и впечатления станут вашими верными спутниками. Будьте готовы к приключениям, ведь каждый шаг откроет новые впечатления и запоминающиеся моменты.

Готовьте фотоаппараты и открывайте свои сердца для невероятной красоты, ведь наша экскурсия обещает быть захватывающей!
5
3 отзыва
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Волшебство природы КБР Выезд из Кисловодска или городов КМВ с 6.30 до 7.00 утра. Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета. Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды. Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады. По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на параплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)

Ежедневно с 7.00 до 8.30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гижгит
  • Баксанское ущелье
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
  • По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
В
Целый день провели с Виктором на экскурсии, было очень комфортно, грамотный интеллигентный гид, машина удобная. В следующем году приедем и опять к вам на экскурсию!
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В
Все было очень приятно и интересно. Виктору спасибо за поездку. Очень удобный сайт для организации отдыха. Обязательно будем сотрудничать.
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О
Большое спасибо Виктору за проведённую экскурсию. Получили "море" положительных эмоций.
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