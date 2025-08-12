Не упустите возможность принять участие в этой незабываемой экскурсии, где красота и впечатления станут вашими верными спутниками. Будьте готовы к приключениям, ведь каждый шаг откроет новые впечатления и запоминающиеся моменты.
Готовьте фотоаппараты и открывайте свои сердца для невероятной красоты, ведь наша экскурсия обещает быть захватывающей!
Готовьте фотоаппараты и открывайте свои сердца для невероятной красоты, ведь наша экскурсия обещает быть захватывающей!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Волшебство природы КБР Выезд из Кисловодска или городов КМВ с 6.30 до 7.00 утра. Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета. Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды. Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады. По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на параплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Ежедневно с 7.00 до 8.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Целый день провели с Виктором на экскурсии, было очень комфортно, грамотный интеллигентный гид, машина удобная. В следующем году приедем и опять к вам на экскурсию!
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В
Все было очень приятно и интересно. Виктору спасибо за поездку. Очень удобный сайт для организации отдыха. Обязательно будем сотрудничать.
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О
Большое спасибо Виктору за проведённую экскурсию. Получили "море" положительных эмоций.
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