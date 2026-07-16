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очень заботлив к нам. Это отлично. Архыз, я так понимаю, ещё до конца не закончен как туристический объект, поэтому не могу сказать, что прям получили огромное удовольствие. В сравнении с Эльбрусом и Домбаем он несколько проигрывает. Но, есть очень положительеый момент, перекрывающий все недостатки этого объекта: лояльное отношение к туристам с собаками. На канатной дороге предусмотрены отдельные вагончики для таких туристов. На дверце указатель с собакой. Такие вагончики идут через три-четыре кабины для людей без питомцев. Обсерватория по дороге в горы предстала огромным гигантом. Но на экскурсию внутрь за 500р. с человека, в век интернета, где всё можно почитать самим, нам показалось слишком дорого. Просто, послевкусие от экскурсии не должно приносить разочарование о потраченных напрасно деньгах. Но это наше сугубо личное мнение. Оно у всех разное. Немного утомила дорога, где путь пролегает мимо населенных пунктов с ограничением скорости до 40-60 км/ч. Вернулись уже по темноте, уставшие, но довольные