Мы посетим популярный горнолыжный курорт в посёлке «Романтик», поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м. Дорога к Архызу идет через перевал Гум-Баши и множество смотровых площадок, с которых можно сделать отличные фотографии и полюбоваться ущельями и горами Кавказа. Также мы посетим несколько древних храмов Х вв. и нерукотворный лик Христа.