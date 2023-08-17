Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа

Индивидуальная экскурсия из Кисловодска: Посещение горнолыжного курорта Романтик

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Мы посетим популярный горнолыжный курорт в посёлке «Романтик», поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м. Дорога к Архызу идет через перевал Гум-Баши и множество смотровых площадок, с которых можно сделать отличные фотографии и полюбоваться ущельями и горами Кавказа. Также мы посетим несколько древних храмов Х вв. и нерукотворный лик Христа.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Лик Христа
  • Древнее аланское городище
  • Архызская астрофизическая обсерватория
  • Посёлок Архыз
  • Посёлок Романтик
  • Канатная дорога в Архызе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Открытия и Святыни: Исторические и духовные сокровища КБР:

  • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
  • Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
  • Посетим древний христианский храм Х вв. на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
  • После сделаем остановку у лика Христа — наскальное изображение Иисуса Христа, которое было обнаружено лишь в 90-х годах. Верующие считают изображение нерукотворным, а место на холме святым (предстоит подняться по лестнице 526 ступеней).
  • Далее посетим аланское городище — остатки аланского поселения, которые образуют музей-заповедник. Здесь находятся древние христианские храмы Х вв., памятники, остатки древних построек.
  • После этого посмотрим на самый крупный действующий астрофизический центр в России —– Архызскую обсерваторию.
  • Завершим путешествие на горнолыжном курорте Романтик, откуда поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м.

Важная информация:

Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) и документы (паспорта и свидетельства о рождении детей).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в аланское городище - 150 руб. /чел.
  • Канатная дорога 1400 руб.
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) и документы (паспорта и св-ва о рождении детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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