Мы посетим популярный горнолыжный курорт в посёлке «Романтик», поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м. Дорога к Архызу идет через перевал Гум-Баши и множество смотровых площадок, с которых можно сделать отличные фотографии и полюбоваться ущельями и горами Кавказа. Также мы посетим несколько древних храмов Х вв. и нерукотворный лик Христа.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Открытия и Святыни: Исторические и духовные сокровища КБР • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
- Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
- Посетим древний христианский храм Х вв. на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
- После сделаем остановку у лика Христа — наскальное изображение Иисуса Христа, которое было обнаружено лишь в 90-х годах. Верующие считают изображение нерукотворным, а место на холме святым (предстоит подняться по лестнице 526 ступеней).
- Далее посетим аланское городище — остатки аланского поселения, которые образуют музей-заповедник. Здесь находятся древние христианские храмы Х вв., памятники, остатки древних построек.
- После этого посмотрим на самый крупный действующий астрофизический центр в России —– Архызскую обсерваторию.
- Завершим путешествие на горнолыжном курорте Романтик, откуда поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) и документы (паспорта и свидетельства о рождении детей).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Лик Христа
- Древнее аланское городище
- Архызская астрофизическая обсерватория
- Посёлок Архыз
- Посёлок Романтик
- Канатная дорога в Архызе
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в аланское городище - 150 руб. /чел.
- Канатная дорога: взрослый - 1400 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Еда и напитки, обед в кафе
- Входные билеты в Аланское городище
- Входные билеты и экскурсии в обсерватории
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хотелось бы поблагодарить Виктора за прекрасно организованную экскурсию. Бронировала экскурсию не Архыз, так как прочитав разные советы ИИ была уверена, что это самое простое для первого раза путешествие в горы.
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Е
Потрясающие локации!!! Живописная дорога!!! Большое спасибо гиду Виктору за то что экскурсия началась в Кисловодске, а закончилась в Пятигорске!
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О
Экскурсия замечательная! Так как зима - это время чудовищных очередей на подъемники, от этой части программы мы решили отказаться, так что получили время на неспешное посещение остальных локаций. В итоге:
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К
Виктор отличный водитель! Прекрасная коммуникация! По ходу маршрута очень предусмотрительно предупреждал об особенностях маршрута. Утром после перевала (он прекрасен!) позавтракали по рекомендации Виктора в чудесном кафе.
По ходу поездки интересные уточнения
По ходу поездки интересные уточнения
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А
Путешествие в Архыз понравилось. Отличный водитель-гид Виктор много рассказывал нам, прекрасно вел комфортабельный автомобиль, притормаживал там, где на ходу фотографировали. Всё время интересовался, нашим впечатлением, согласовывал остановки. В целом, был
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Н
Поездку индивидуальную бронировали заранее - за 3 недели до отпуска. Организация хорошая. Прислали всю необходимую информацию о поездке. Водитель- гид Виктор интересно рассказывал обо всех местах по маршруту следования: проезжая
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