Индивидуальная экскурсия из Кисловодска: Посещение горнолыжного курорта Романтик
Мы посетим популярный горнолыжный курорт в посёлке «Романтик», поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м. Дорога к Архызу идет через перевал Гум-Баши и множество смотровых площадок, с которых можно сделать отличные фотографии и полюбоваться ущельями и горами Кавказа. Также мы посетим несколько древних храмов Х вв. и нерукотворный лик Христа.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Лик Христа
- Древнее аланское городище
- Архызская астрофизическая обсерватория
- Посёлок Архыз
- Посёлок Романтик
- Канатная дорога в Архызе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Открытия и Святыни: Исторические и духовные сокровища КБР:
- Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
- Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
- Посетим древний христианский храм Х вв. на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
- После сделаем остановку у лика Христа — наскальное изображение Иисуса Христа, которое было обнаружено лишь в 90-х годах. Верующие считают изображение нерукотворным, а место на холме святым (предстоит подняться по лестнице 526 ступеней).
- Далее посетим аланское городище — остатки аланского поселения, которые образуют музей-заповедник. Здесь находятся древние христианские храмы Х вв., памятники, остатки древних построек.
- После этого посмотрим на самый крупный действующий астрофизический центр в России —– Архызскую обсерваторию.
- Завершим путешествие на горнолыжном курорте Романтик, откуда поднимемся на канатке и осмотрим заснеженные вершины и склоны гор с высоты 2240 м.
Важная информация:Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) и документы (паспорта и свидетельства о рождении детей).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в аланское городище - 150 руб. /чел.
- Канатная дорога 1400 руб.
- Еда и напитки, обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) и документы (паспорта и св-ва о рождении детей)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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