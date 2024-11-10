Здесь потрясающая природа. Мягкие очертания зелёных лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, текут реки удивительно-бирюзового цвета… Конечно, это Архыз! Вы полюбуетесь горной панорамой, увидите аланские храмы — древнее наследие Кавказа. А ещё прокатитесь на канатной дороге и продегустируете местную кухню.

Описание экскурсии

Перевал Гум-Баши

Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа и остановимся на вершине перевала на высоте 2144 м — полюбуемся Эльбрусом, если позволит погода. И позавтракаем с видом на горы. Спускаться будем мимо аутентичных горных аулов — гид расскажет о жизни горцев, их обычаях и традициях.

Лик Христа и Аланские храмы

Мы сделаем небольшую остановку в Нижнем Архызе — вы посмотрите загадочный нерукотворный лик Христа прямо на скале. И узнаете о версиях его появления и истории обнаружения. А в долине Зеленчука вы увидите Нижне-Архызское городище, где сохранились уникальные средневековые храмы, которым более 1000 лет.

Курорт «Романтик»

Кабинки современной канатной дороги поднимут вас на склон хребта Абишира-Ахуба (высота 2240 м) и на Северный склон (высота 2503 м). Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на высочайшие вершины Архыза — Пшиш и Софию. А затем мы продегустируем кухню Кавказа в аутентичном кафе.

Организационные детали

Поездка проходит на автобусе (40 посадочных мест) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter (19 мест)

Время в пути — около 3 часов в одну сторону

Экскурсия подходит для детей от 7 лет

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы