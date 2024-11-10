Увидеть старинные храмы и величественные горы и познакомиться с историей Кавказа
Здесь потрясающая природа.
Мягкие очертания зелёных лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, текут реки удивительно-бирюзового цвета… Конечно, это Архыз! Вы полюбуетесь горной панорамой, увидите аланские храмы — древнее наследие Кавказа. А ещё прокатитесь на канатной дороге и продегустируете местную кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Перевал Гум-Баши
Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа и остановимся на вершине перевала на высоте 2144 м — полюбуемся Эльбрусом, если позволит погода. И позавтракаем с видом на горы. Спускаться будем мимо аутентичных горных аулов — гид расскажет о жизни горцев, их обычаях и традициях.
Лик Христа и Аланские храмы
Мы сделаем небольшую остановку в Нижнем Архызе — вы посмотрите загадочный нерукотворный лик Христа прямо на скале. И узнаете о версиях его появления и истории обнаружения. А в долине Зеленчука вы увидите Нижне-Архызское городище, где сохранились уникальные средневековые храмы, которым более 1000 лет.
Курорт «Романтик»
Кабинки современной канатной дороги поднимут вас на склон хребта Абишира-Ахуба (высота 2240 м) и на Северный склон (высота 2503 м). Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на высочайшие вершины Архыза — Пшиш и Софию. А затем мы продегустируем кухню Кавказа в аутентичном кафе.
Организационные детали
Поездка проходит на автобусе (40 посадочных мест) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter (19 мест)
Время в пути — около 3 часов в одну сторону
Экскурсия подходит для детей от 7 лет
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на городище: взрослые — 300 ₽, дети — 150 ₽
Подъём по канатной дороге: взрослые — 1850 ₽, дети 6–13 лет — 1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 4359 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.