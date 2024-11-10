Добро пожаловать в Архыз

Увидеть старинные храмы и величественные горы и познакомиться с историей Кавказа
Здесь потрясающая природа.

Мягкие очертания зелёных лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, текут реки удивительно-бирюзового цвета… Конечно, это Архыз! Вы полюбуетесь горной панорамой, увидите аланские храмы — древнее наследие Кавказа. А ещё прокатитесь на канатной дороге и продегустируете местную кухню.
Добро пожаловать в Архыз
Добро пожаловать в Архыз
Добро пожаловать в Архыз
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Перевал Гум-Баши

Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа и остановимся на вершине перевала на высоте 2144 м — полюбуемся Эльбрусом, если позволит погода. И позавтракаем с видом на горы. Спускаться будем мимо аутентичных горных аулов — гид расскажет о жизни горцев, их обычаях и традициях.

Лик Христа и Аланские храмы

Мы сделаем небольшую остановку в Нижнем Архызе — вы посмотрите загадочный нерукотворный лик Христа прямо на скале. И узнаете о версиях его появления и истории обнаружения. А в долине Зеленчука вы увидите Нижне-Архызское городище, где сохранились уникальные средневековые храмы, которым более 1000 лет.

Курорт «Романтик»

Кабинки современной канатной дороги поднимут вас на склон хребта Абишира-Ахуба (высота 2240 м) и на Северный склон (высота 2503 м). Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на высочайшие вершины Архыза — Пшиш и Софию. А затем мы продегустируем кухню Кавказа в аутентичном кафе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе (40 посадочных мест) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter (19 мест)
  • Время в пути — около 3 часов в одну сторону
  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на городище: взрослые — 300 ₽, дети — 150 ₽
  • Подъём по канатной дороге: взрослые — 1850 ₽, дети 6–13 лет — 1250 ₽
  • Завтрак и обед по меню

в воскресенье в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 000 ₽
Дети до 12 лет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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