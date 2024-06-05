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удобные!! Обязательно побывайте на такой неформальной экскурсии 🤣 Я видела в отзывах где человек написал,что шутки не уместны,я так не считаю! конечно если вы очень серьезный человек,то советую самим все смотреть,без экскурсий)))а так,всю экскурсию я ходила с улыбкой на лице😂😂😂