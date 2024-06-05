Железнодорожный вокзал – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Железнодорожный вокзал» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«🔸 Начнём нашу прогулку от железнодорожного вокзала Кисловодска»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
«Мы встретимся у великолепного комплекса железнодорожного вокзала»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Возле ж/д вокзала я помогу представить, как гости модного курорта добирались до города «в тупике»»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672 за всё до 10 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«По улице Герцена вы дойдёте до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течёт настоящая жизнь города»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000 за человека
От героев иных времён не осталось порой имён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Ж/д вокзал — выясним, как железные дороги изменили жизнь в России и открыли перспективы для развития курортов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
  • В
    Вероника
    28 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
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    удобные!! Обязательно побывайте на такой неформальной экскурсии 🤣 Я видела в отзывах где человек написал,что шутки не уместны,я так не считаю! конечно если вы очень серьезный человек,то советую самим все смотреть,без экскурсий)))а так,всю экскурсию я ходила с улыбкой на лице😂😂😂

    это была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизни
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Отличная экскурсия!
  • Ж
    Жанна
    17 мая 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Очень понравилось, Мария отличный рассказчик, с любовью и интересом к истории города провела экскурсию.
  • М
    Максим
    9 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Мария, прекрасный экскурсовод и рассказчик, маршрут удобный, интересный, время пролетело незаметно. С удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии при следующем визите в Кисловодск.
  • E
    Elena
    6 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!
  • О
    Олег
    5 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
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    эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Железнодорожный вокзал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  8. Перевал Гум-Баши
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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