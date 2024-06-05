1 чел.
По популярности
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«🔸 Начнём нашу прогулку от железнодорожного вокзала Кисловодска»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
«Мы встретимся у великолепного комплекса железнодорожного вокзала»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Возле ж/д вокзала я помогу представить, как гости модного курорта добирались до города «в тупике»»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«По улице Герцена вы дойдёте до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течёт настоящая жизнь города»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Ж/д вокзал — выясним, как железные дороги изменили жизнь в России и открыли перспективы для развития курортов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ИИрина29 мая 2024Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
- ВВероника28 мая 2024это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
- ННаталья22 мая 2024Отличная экскурсия!
- ЖЖанна17 мая 2024Очень понравилось, Мария отличный рассказчик, с любовью и интересом к истории города провела экскурсию.
- ММаксим9 мая 2024Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
- ААнна9 мая 2024Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ММария9 мая 2024Мария, прекрасный экскурсовод и рассказчик, маршрут удобный, интересный, время пролетело незаметно. С удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии при следующем визите в Кисловодск.
- EElena6 мая 2024Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!
- ООлег5 мая 2024Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Железнодорожный вокзал»
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