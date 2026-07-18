Cеверная Осетия: по следам аланов Говорят, если побывать сразу в трех ущельях — вы притянете в свою жизнь три радостных события. Именно их мы вам и предлагаем посетить: Куртатинское ущелье, Кармадонское ущелье и Даргавская котловина. Чтобы маршрут был очень живописным и очень интересным, мы добавили в программу посещение самого крупного некрополя на Кавказе — Даргавс, самой крупной наскальной крепости на Кавказе — Дзивгис, самого высокогорного монастыря — Аланского Свято-Успенского монастыря, а также многое другое! Приглашаем вас в невероятное путешествие по горам республики Северная Осетия — Алания. В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы сможете увидеть все самые красивые локации региона. И даже больше! Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута Куртатинское ущелье Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути в Осетию, пересекая республику Кабардино-Балкария вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест. Горная часть нашего тура начнется с одного из самых красивых ущелий всего Кавказа — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина Первой остановкой в ущелье будет Кардагаванская теснина. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Крепость Дзивгис Далее, проехав несколько минут, нас ждет Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Проехав через живописный посёлок Верхний Фиагдон мы поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».

посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.

посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.

*посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.