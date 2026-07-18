Эта экскурсия для тех, кто любит горы. Именно в Северной Осетии начинаешь ценить природу. Горные ущелья, буйные реки и невероятные пейзажи — все это ждет вас в нашем путешествии.
А еще мы познакомимся с местной культурой и историей, увидим древнии башни и прогуляемся по некрополю в горах.
А еще мы познакомимся с местной культурой и историей, увидим древнии башни и прогуляемся по некрополю в горах.
Описание экскурсии
Cеверная Осетия: по следам аланов Говорят, если побывать сразу в трех ущельях — вы притянете в свою жизнь три радостных события. Именно их мы вам и предлагаем посетить: Куртатинское ущелье, Кармадонское ущелье и Даргавская котловина. Чтобы маршрут был очень живописным и очень интересным, мы добавили в программу посещение самого крупного некрополя на Кавказе — Даргавс, самой крупной наскальной крепости на Кавказе — Дзивгис, самого высокогорного монастыря — Аланского Свято-Успенского монастыря, а также многое другое! Приглашаем вас в невероятное путешествие по горам республики Северная Осетия — Алания. В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы сможете увидеть все самые красивые локации региона. И даже больше! Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута Куртатинское ущелье Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути в Осетию, пересекая республику Кабардино-Балкария вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест. Горная часть нашего тура начнется с одного из самых красивых ущелий всего Кавказа — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина Первой остановкой в ущелье будет Кардагаванская теснина. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Крепость Дзивгис Далее, проехав несколько минут, нас ждет Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Проехав через живописный посёлок Верхний Фиагдон мы поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».
посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
*посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся для фото на площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько ярких и атмосферных фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь на КМВ. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
- Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Продолжительность поездки — 15 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где делают чудесные осетинские пироги.
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Для мини-групп • Экскурсия проходит в мини-группе до 6-8 человек • Удобный формат: компания единомышленников в туре разделят ваши эмоции. Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др. Важная информация: Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте — минивэне/внедорожнике. Экскурсия подходит для детей старше 5 лет и людей с любой физической подготовкой. С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где делают чудесные осетинские пироги. Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении). Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.
Ежедневно: 06.00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Лавочка счастья
- Башня Курта и Тага
- Фотоплощадка «Качеля» над пропастью
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней: ≈ 450 руб.
- Входной билет в некрополь - 200 руб. с человека.
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 06.00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте - минивэне/внедорожнике
- Экскурсия подходит для детей старше 5 лет и людей с любой физической подготовкой
- С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где делают чудесные осетинские пироги
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей - свидетельство о рождении)
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 216 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия была просто супер! Мы впервые побывали в этом регионе, и наш гид Юрий— просто огонь! Он забрал нас из Кисловодска от места проживания и после экскурсии отвёз обратно. Мы ехали на удобном автомобиле. Юрий поделился с нами множеством интересных исторических сведений об этом месте! Он отвечал на все наши вопросы. Мы посетили очень красивые места в Северной Осетии.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Путешествие группой 4 человека с профессиональным гидом Александром на комфортабельном минивене по всем заявленным в программе локациям. Забрали от отеля вовремя, в дороге мы слушали хорошо выстроенный рассказ об исторических
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарим гида Милана за увлекательную поездку 10 октября 2025 года в Северную Осетию. Милан показал нам живописные места этого края, рассказал трагичную историю ущелья Кармадон и много чего ещё. Желаем ему хороших дорог и туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В этой экскурсии понравилось всё! Мы проехали от Ставропольского края до Осетии. Нашим гидом был Кирилл. По ходу поездки Кирилл рассказывал нам историю кавказских народов,живущих на Северном Кавказе. Если пришлось
Вам был полезен этот отзыв?
н
В этой экскурсии понравилось всё! Мы проехали от Ставропольского края до Осетии. Нашим гидом был Кирилл. По ходу поездки Кирилл рассказывал нам историю кавказских народов,живущих на Северном Кавказе. Если пришлось
Вам был полезен этот отзыв?
п
В этой экскурсии понравилось всё! Мы проехали от Ставропольского края до Осетии. Нашим гидом был Кирилл. По ходу поездки Кирилл рассказывал нам историю кавказских народов,живущих на Северном Кавказе. Если пришлось
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья»
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
-
8%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСеверная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 06:30
16 авг в 06:30
5500 ₽
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
5750 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Кисловодска
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
5850 ₽
6500 ₽ за человека
-50%
5500 ₽ за человека