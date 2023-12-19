В снегоступах - по живописному ущелью с инструктором по туризму
Огромное количество снега в горах — не повод сидеть дома.
Это повод отправиться в поход на снегоступах! Вас ждут красивые зимние пейзажи, необычный вид активности и нескучная экскурсия по дороге и на месте.
Вы пройдёте по живописному ущелью Терскол, подышите морозным воздухом и полюбуетесь горами и замёрзшим водопадом. А мы расскажем истории об Эльбрусе и Кавказе.
Это повод отправиться в поход на снегоступах! Вас ждут красивые зимние пейзажи, необычный вид активности и нескучная экскурсия по дороге и на месте.
Вы пройдёте по живописному ущелью Терскол, подышите морозным воздухом и полюбуетесь горами и замёрзшим водопадом. А мы расскажем истории об Эльбрусе и Кавказе.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы поедем в Приэльбрусье к ущелью Терскол — безопасной локации для снегоступинга, возьмём напрокат снаряжение, пройдём краткий инструктаж и отправимся в путь. Финальная точка 4–6-часового похода — замёрзший водопад Терскол, льдины которого достигают в высоту 30 м.
Мы будем сопровождать вас на протяжении всего путешествия, а на маршруте к нам присоединится инструктор по пешеходному туризму. Если погода будет ясной, на прогулке вы увидите Эльбрус, Донгузорун, Терсколак и другие вершины. А мы расскажем, как появились Кавказские горы, когда извергался вулкан Эльбрус и почему он сейчас спит.
На обратном пути по желанию можно заехать погреться в термальный источник Гедуко или поужинать в уютном кафе.
Программа с таймингом
- Дорога из Кисловодска до ущелья — 2,5–3 часа
- Выдача проката оборудования в Терсколе — 30 минут
- Инструктаж — 10 минут
- Прогулка на снегоступах — 4–6 часов
- Заезд в кафе — 1 час / заезд на термальный источник Гедуко — 1,5 часа
Организационные детали
- Прогулка подойдёт взрослым и активным детям от 9 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды, а также инструктор по туризму
Дополнительные расходы
- Экосбор парка «Приэльбрусье» — 200 руб. /чел.
- Прокат снегоступов, гамаш и палок — 500 руб. /чел.
- Посещение термального источника (по желанию) — 300 руб. /чел. в будние дни, 400 руб. /чел. в выходные
- Ужин в кафе с кавказской и европейской кухней (по желанию) — в среднем 600–1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 27 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
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