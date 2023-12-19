Снегоступинг в Приэльбрусье

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

В снегоступах - по живописному ущелью с инструктором по туризму

Огромное количество снега в горах — не повод сидеть дома.

Это повод отправиться в поход на снегоступах! Вас ждут красивые зимние пейзажи, необычный вид активности и нескучная экскурсия по дороге и на месте.

Вы пройдёте по живописному ущелью Терскол, подышите морозным воздухом и полюбуетесь горами и замёрзшим водопадом. А мы расскажем истории об Эльбрусе и Кавказе.
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Снегоступинг в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает

Мы поедем в Приэльбрусье к ущелью Терскол — безопасной локации для снегоступинга, возьмём напрокат снаряжение, пройдём краткий инструктаж и отправимся в путь. Финальная точка 4–6-часового похода — замёрзший водопад Терскол, льдины которого достигают в высоту 30 м.

Мы будем сопровождать вас на протяжении всего путешествия, а на маршруте к нам присоединится инструктор по пешеходному туризму. Если погода будет ясной, на прогулке вы увидите Эльбрус, Донгузорун, Терсколак и другие вершины. А мы расскажем, как появились Кавказские горы, когда извергался вулкан Эльбрус и почему он сейчас спит.

На обратном пути по желанию можно заехать погреться в термальный источник Гедуко или поужинать в уютном кафе.

Программа с таймингом

  • Дорога из Кисловодска до ущелья — 2,5–3 часа
  • Выдача проката оборудования в Терсколе — 30 минут
  • Инструктаж — 10 минут
  • Прогулка на снегоступах — 4–6 часов
  • Заезд в кафе — 1 час / заезд на термальный источник Гедуко — 1,5 часа

Организационные детали

  • Прогулка подойдёт взрослым и активным детям от 9 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды, а также инструктор по туризму

Дополнительные расходы

  • Экосбор парка «Приэльбрусье» — 200 руб. /чел.
  • Прокат снегоступов, гамаш и палок — 500 руб. /чел.
  • Посещение термального источника (по желанию) — 300 руб. /чел. в будние дни, 400 руб. /чел. в выходные
  • Ужин в кафе с кавказской и европейской кухней (по желанию) — в среднем 600–1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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