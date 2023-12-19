Огромное количество снега в горах — не повод сидеть дома. Это повод отправиться в поход на снегоступах! Вас ждут красивые зимние пейзажи, необычный вид активности и нескучная экскурсия по дороге и на месте. Вы пройдёте по живописному ущелью Терскол, подышите морозным воздухом и полюбуетесь горами и замёрзшим водопадом. А мы расскажем истории об Эльбрусе и Кавказе.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поедем в Приэльбрусье к ущелью Терскол — безопасной локации для снегоступинга, возьмём напрокат снаряжение, пройдём краткий инструктаж и отправимся в путь. Финальная точка 4–6-часового похода — замёрзший водопад Терскол, льдины которого достигают в высоту 30 м.

Мы будем сопровождать вас на протяжении всего путешествия, а на маршруте к нам присоединится инструктор по пешеходному туризму. Если погода будет ясной, на прогулке вы увидите Эльбрус, Донгузорун, Терсколак и другие вершины. А мы расскажем, как появились Кавказские горы, когда извергался вулкан Эльбрус и почему он сейчас спит.

На обратном пути по желанию можно заехать погреться в термальный источник Гедуко или поужинать в уютном кафе.

Программа с таймингом

Дорога из Кисловодска до ущелья — 2,5–3 часа

Выдача проката оборудования в Терсколе — 30 минут

Инструктаж — 10 минут

Прогулка на снегоступах — 4–6 часов

Заезд в кафе — 1 час / заезд на термальный источник Гедуко — 1,5 часа

Организационные детали

Прогулка подойдёт взрослым и активным детям от 9 лет

С вами буду я или другой гид из нашей команды, а также инструктор по туризму

Дополнительные расходы