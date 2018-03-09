Андрей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Польза термальных вод

Как известно еще с античных времен, свойства термальных вод делают их одним из ценнейших средств поддержания здоровья и сохранения молодости. Такая вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и продлевает молодость. В поездке я расскажу, чем прославились кавказские источники и как повлияли на развитие региона. А вы сможете оценить эффект, вод посетив одно из двух оздоровительных заведений, расположенных недалеко от КМВ.

Современные центры с «живой водой»

Суворовские термальные источники — наиболее известные и раскрученные. Здесь расположено 5 бассейнов, температура воды составляет от 28° до 45°. Есть детские горки и различные виды подводного массажа. Дорога до станицы Суворовской займет 45 минут. «Жемчужина Кавказа» — также современный комплекс, включающий 8 бассейнов разной температуры и площади, финскую парилку, хамам, горки и многое другое. Дорога до п. Кавказского (КЧР) займет чуть более часа.

Свято-Георгиевский женский монастырь

По дороге я расскажу интересные истории 📖 о местных жителях и землях, по которым вы будете проезжать. А на обратном пути вы посетите обитель на горе Дубровка в Предгорном районе Ставропольского края. Узнаете, как создавался молодой монастырь, оцените величественные панорамы Кавказских гор ⛰️, включая Эльбрус, Машук и Бештау.

Организационные детали