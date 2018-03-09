Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель

Принять лечебные ванны, отдохнуть в оздоровительном центре и посетить обитель с дивным видом на горы

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Поездка проводится в любой сезон, но особенно популярна в холодное время года.

Вы посетите один из двух термальных комплексов с бассейнами, финскими саунами, хамамами и оцените целебный эффект знаменитых кавказских вод.

А на обратном пути заедете в женский монастырь, где познакомитесь с историей 📖 его возведения и оцените впечатляющие виды на Эльбрус, Машук и Бештау.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель

Что вас ожидает

Польза термальных вод
Как известно еще с античных времен, свойства термальных вод делают их одним из ценнейших средств поддержания здоровья и сохранения молодости. Такая вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и продлевает молодость. В поездке я расскажу, чем прославились кавказские источники и как повлияли на развитие региона. А вы сможете оценить эффект, вод посетив одно из двух оздоровительных заведений, расположенных недалеко от КМВ.

Современные центры с «живой водой»
Суворовские термальные источники — наиболее известные и раскрученные. Здесь расположено 5 бассейнов, температура воды составляет от 28° до 45°. Есть детские горки и различные виды подводного массажа. Дорога до станицы Суворовской займет 45 минут. «Жемчужина Кавказа» — также современный комплекс, включающий 8 бассейнов разной температуры и площади, финскую парилку, хамам, горки и многое другое. Дорога до п. Кавказского (КЧР) займет чуть более часа.

Свято-Георгиевский женский монастырь
По дороге я расскажу интересные истории 📖 о местных жителях и землях, по которым вы будете проезжать. А на обратном пути вы посетите обитель на горе Дубровка в Предгорном районе Ставропольского края. Узнаете, как создавался молодой монастырь, оцените величественные панорамы Кавказских гор ⛰️, включая Эльбрус, Машук и Бештау.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Суворовских термальных источников — 350 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка; «Жемчужины Кавказа» — 400 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка
  • Поездка в комплекс «Жемчужина Кавказа» на 1000 руб. дороже из-за увеличения продолжительности на 1 час
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!
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Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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