Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день из Кисловодска

Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Джилы-Су — курортная местность рядом с Эльбрусом. К ней ведёт одна из самых красивых дорог в стране.

От её горных видов и цветущих альпийских лугов вздрагивает сердце! Наш опытный гид-водитель покажет все самые интересные места по пути: водопады, скалы, ущелья и минеральные источники. А ещё вы заедете в экодеревню c альпаками, где можно их погладить, обнять и покормить.
Описание экскурсии

Джилы-Су и окрестности

Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Кисловодской астрономической станции и посидите на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Впечатлитесь скалами Аватара, увидите гору Тузлук и 3 водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су. А также посетите целебные источники, расположенные среди высоких холмов: узнаете о свойствах местной воды.

Деревня альпак

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Раскроете, почему их шерсть так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Сможете погладить и даже обнять этих милых животных, сфотографироваться с ними, угостить их яблоками и морковкой. Особенно хорошо они ладят с детьми!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Джилы-Су — 100 ₽, национальный парк — 200 ₽, въезд на водопад — 100 ₽, Деревня альпак — 700 ₽/чел.
  • По запросу мы можем организовать поездку из других городов КМВ

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

от 17 500 ₽ за экскурсию