Джилы-Су — курортная местность рядом с Эльбрусом. К ней ведёт одна из самых красивых дорог в стране. От её горных видов и цветущих альпийских лугов вздрагивает сердце! Наш опытный гид-водитель покажет все самые интересные места по пути: водопады, скалы, ущелья и минеральные источники. А ещё вы заедете в экодеревню c альпаками, где можно их погладить, обнять и покормить.

Описание экскурсии

Джилы-Су и окрестности

Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Кисловодской астрономической станции и посидите на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Впечатлитесь скалами Аватара, увидите гору Тузлук и 3 водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су. А также посетите целебные источники, расположенные среди высоких холмов: узнаете о свойствах местной воды.

Деревня альпак

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Раскроете, почему их шерсть так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Сможете погладить и даже обнять этих милых животных, сфотографироваться с ними, угостить их яблоками и морковкой. Особенно хорошо они ладят с детьми!

